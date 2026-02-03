¡Otro premio del Powerball cayó en Puerto Rico! El sorteo celebrado ayer, 2 de febrero, dejó a otro afortunado en la Isla, con un premio de $100,000.

Según informó el portal oficial de la lotería, los números ganadores fueron 3, 8, 31, 60 y 65, con el bolo rojo 5. Ningún jugador acertó todos los números, por lo que el premio mayor continúa acumulándose y asciende ahora a $70 millones.

Premio del Powerball del sorteo del 2 de febrero 2026. ( Fotocaptura )

El boleto premiado de $100,000 vendido en Puerto Rico marca el tercer premio significativo en la Isla en menos de una semana. El pasado miércoles se vendió un boleto ganador de $50,000 en un establecimiento comercial de Bayamón, mientras que el domingo, otro jugador reclamó $150,000 en el municipio de Camuy.

Se desconoce al momento dónde se vendió este nuevo boleto ganador.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.