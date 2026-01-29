La Lotería Electrónica de Puerto Rico confirmó que una persona ganó un premio de $50,000 del sorteo Powerball tras acertar varios de los números ganadores en la Isla en el sorteo que se celebró ayer, miércoles 28 de enero.

Según informó la corporación, el boleto ganador fue vendido en el establecimiento Coquí de la Suerte, ubicado en Bayamón, y correspondió a una jugada automática.

Los números ganadores del sorteo fueron: 3-27-34-42-47, con el bolo rojo 3.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.