La Lotería Electrónica de Puerto Rico informó que el premio de $150,000 del Powerball, correspondiente al sorteo del 31 de enero, fue vendido en el municipio de Camuy.

Según indicó la agencia a través de sus redes sociales, el boleto ganador fue una jugada automática adquirida en el establecimiento La Tienda de Papá, ubicado en ese pueblo del noroeste de la Isla.

Los números ganadores del sorteo fueron 2, 8, 14, 40 y 63, con el bolo rojo 23.

Este premio representa el segundo premio mayor que cae en Puerto Rico en menos de una semana. El pasado miércoles, un boleto premiado con $50,000 fue vendido en un establecimiento comercial del municipio de Bayamón.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.