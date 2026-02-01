La suerte volvió a sonreír en Puerto Rico con la venta de otro boleto ganador del Powerball. En esta ocasión, el premio asciende a $150,000, correspondiente al sorteo celebrado ayer, sábado 31 de enero.

Según informó el portal oficial de la lotería, los números ganadores del sorteo fueron 2, 8, 14, 40 y 63, con el bolo rojo 23.

Hasta el momento, se desconoce en qué municipio de la Isla fue vendido el boleto ganador.

Premio del Powerball en Puerto Rico sorteo del 31 de enero. ( Fotocaptura )

Este representa el segundo premio mayor que cae en Puerto Rico en menos de una semana. El pasado miércoles, un premio de $50,000 fue vendido en un establecimiento comercial del municipio de Bayamón.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.