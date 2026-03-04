La Lotería Electrónica de Puerto Rico reveló este martes cuál fue el municipio agraciado que vendió el boleto premiado con $2 millones del Powerball.

Se trata del pueblo de Carolina. El boleto ganador fue vendido en Supermercado Mi Gente 2GO.

“¡Carolina está de celebración!Un jugador se llevó $2,000,000 con un premio secundario de Powerball con Power Play, gracias a una jugada automática realizada en el Supermercado Mi Gente 2GO! Villa San Anton en Carolina.¡Felicidades al ganador!“, lee la publicación de la Lotería en Facebook.

El jugador premiado acertó cinco de los números ganadores del más reciente sorteo de este lunes y activar la opción Power Play, lo que elevó su premio a $2 millones.

Según informó lapágina cibernética oficial de Powerball, la combinación ganadora estuvo compuesta por los números 2, 17, 18, 38 y 62, junto al bolo rojo 20.

El boleto premiado en la Isla logró el llamado “Match 5” y añadió la alternativa Power Play, que garantiza un premio fijo de $2 millones para esta categoría.

Mientras, el el municipio de Guaynabo, una persona se llevó $50 en el mismo sorteo del pasado 2 de marzo.

“¡Guaynabo se une a la celebración! Un jugador se llevó $50,000 con un premio secundario de Powerball con Double Play, gracias a una jugada automática realizada en Garage Texaco Guerra 5 Corp. en Guaynabo", lee la publicación de la Lotería en Facebook.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.