Uno de los dos ganadores del Powerball del pasado 2 de mayo estuvo a punto de quedarse sin sus millones.

El residente de Leander, quien decidió permanecer en el anonimato, reclamó la mitad del premio mayor, valorado en $20 millones, tras comprar un boleto tipo Quick Pick, una jugada automática en la que la máquina selecciona los números al azar, en una estación QuikTrip de esa ciudad en Texas, informó Powerball en un comunicado.

El premio fue compartido con otro boleto ganador vendido en Florida para el mismo sorteo. El jugador de Texas optó por recibir el pago en efectivo, el cual totalizó $4,488,330.34 antes de impuestos.

PUBLICIDAD

“Yo no soy un jugador habitual de la lotería, pero vi en una valla publicitaria que recientemente había habido un gran premio mayor, así que a la mañana siguiente, cuando me detuve en QuikTrip a comprar un café, compré un boleto de Powerball”, contó a Powerball.

“Unos días después estábamos haciendo diligencias cuando noté el boleto en mi cartera y pensé para mí mismo: ‘Tengo que revisarlo para poder botarlo’. Solo que esta vez, cuando lo revisé, vi que había ganado. Quedé en shock. Cuando mi cónyuge regresó al carro, me preguntó: ‘¿estás bien?’ y le dije: ‘creo que nos ganamos la lotería’”, expresó.

Agregó que su cónyuge pensó que estaba exagerando, pero la pareja revisó los números tres veces más y luego guardaron el boleto en una caja fuerte al llegar a la casa.

“Por el momento planeamos ahorrar el dinero hasta que decidamos qué vamos a hacer con él”, dijo.

Los números ganadores fueron 25, 37, 42, 52 y 65, y el Powerball fue el 14.

En Texas, los premios de la lotería deben reclamarse dentro de los 180 días posteriores al sorteo.