La Lotería Electrónica de Puerto Rico informó que el boleto ganador de $50,000 del sorteo de Powerball celebrado el sábado en la noche fue vendido en el municipio de Cataño.

Según una publicación compartida por la Lotería a través de sus redes sociales, el boleto premiado correspondió a una jugada automática realizada en el Colmado Morales, en Cataño.

Los números ganadores del sorteo fueron 4, 27, 65, 66 y 69, mientras que el Powerball, o bolo rojo, fue el número 4.

Premio del Powerball de $50,000 cae en Cataño ( Fotocaptura )

El afortunado obtuvo el premio mediante la opción Double Play. Además del premio de $50,000, la Lotería informó que también se vendieron varios boletos ganadores de $500.

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Sin embargo, ningún jugador logró acertar la combinación ganadora del premio mayor, por lo que el acumulado aumentó a $170 millones para el próximo sorteo.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.