La suerte volvió a sonreírle a Puerto Rico en el sorteo de Powerball luego de que un boleto vendido en la Isla resultara ganador de un premio secundario de $200,000 durante el sorteo celebrado el miércoles.

Según informó Powerball en en su portal oficial en la Internet, los números ganadores fueron 5, 14, 21, 31 y 51, mientras que el bolo rojo correspondió al número 13.

El boleto premiado en Puerto Rico logró acertar cuatro números y el Powerball, combinación que normalmente otorga un premio de $50,000. Sin embargo, el jugador seleccionó la opción de Power Play, lo que multiplicó la cantidad ganada.

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En el sorteo del miércoles, el multiplicador fue de 4, por lo que el premio final ascendió a $200,000.

La modalidad Power Play permite aumentar los premios secundarios mediante el pago de un dólar adicional por jugada, dependiendo del multiplicador seleccionado al azar en cada sorteo.

Ningún jugador logró acertar todos los números del premio mayor, por lo que el jackpot continúa acumulándose y ahora alcanzó aproximadamente $172 millones para el próximo sorteo del sábado.

La racha de premios en Puerto Rico continúa luego de que el pasado sábado otro jugador obtuviera un premio secundario de $500,000 mediante la modalidad Double Play. Además, otros dos boletos vendidos en la isla resultaron premiados con $50,000 cada uno y, en el sorteo regular de Powerball, otro participante ganó $100,000.