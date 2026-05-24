El sorteo del Powerball celebrado este domingo 23 de mayo dejó varios premios grandes en Puerto Rico, incluyendo uno de $500,000.

Según el portal oficial del sorteo, los números ganadores fueron 36, 42, 53, 57 y 63, con el Powerball rojo número 17. La jugada dejó un premio de $500,000 mediante la modalidad Double Play, además de otros dos boletos premiados con $50,000.

Asimismo, otro boleto vendido en Puerto Rico ganó $100,000 en el sorteo regular del Powerball.

Premios de Double Play en el Powerball del 23 de mayo ( Fotocaptura )

Fue una noche afortunada para la Isla, ya que además de los premios mayores también se registraron múltiples premios menores, entre ellos nueve boletos premiados con $200 y más de una decena con premios de $500.

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Premio del Powerball en Puerto Rico domingo 23 de mayo de 2026. ( Fotocaptura )

El premio mayor no tuvo ganadores en Puerto Rico ni en el resto de Estados Unidos, por lo que el acumulado ascendió a $132 millones para el próximo sorteo.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.