El premio mayor de Powerball volvió a caer en dos estados, tras un sorteo el pasado miércoles que también dejó una ola de ganadores en todo el país.

Además de los dos boletos ganadores del jackpot, decenas de jugadores en distintos estados obtuvieron premios por miles de dólares, confirmando una racha de suerte en el popular juego de lotería.

Según el portal oficial de la lotería, el jackpot fue ganado en los estados de Florida y Texas, donde un boleto en cada jurisdicción acertó los números 25, 37, 42, 52 y 65, junto al Powerball rojo 14. El premio, de $20 millones, será dividido entre ambos ganadores.

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Un jugador en el estado de Georgia ganó $2 millones.

En el sorteo del pasado miércoles, los boletos ganadores del premio mayor, que entonces pasó los $140 millones, se vendieron en los estados de Indiana y Kansas.

Tras estos resultados, el jackpot se reinicia en 20 millones de dólares para el próximo sorteo.

Los ganadores disponen de un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales de Powerball. El juego se ofrece en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.