La suerte sigue cayendo en Puerto Rico en el sorteo del Powerball.

Y es que, luego de días de varios boletos premiados, este lunes dos afortunados lograron conseguir premios de $50,000 en este famoso sorteo.

Según la página cibernética de la Lotería, los ganadores jugaron en la modalidad de Double Play, con la cual una persona paga un dólar adicional por jugada para multiplicar sus premios.

Esto significa que los ganadores de estos premios acertaron cuatro números más el bolo rojo.

Los números ganadores del sorteo fueron 10, 14, 41, 53, 59 y el bolo rojo número 3.

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A pesar de estos premios menores, nadie logró alzarse con el premio gordo, por lo que para el próximo sorteo del miércoles el pote aumentó a $375 millones.

Tan reciente como el pasado sábado, cayeron en Puerto Rico varios premios del Powerball, dos de $50,000 mediante la modalidad Double Play y uno de $100,000 correspondiente al sorteo regular.

Los mismos fueron vendidos en los municipios de Orocovis, Barranquitas y San Juan.

Según informó la Lotería Electrónica a través de sus redes sociales, una de las dos jugadas ganadoras de $50,000 del Double Play fue una jugada automática vendida en el Supermercado Selectos de Orocovis. El otro premio de $50,000 se vendió en el Garaje Mobil Tavin Service Station, en Barranquitas.

Mientras, el premio de $100,000 del sorteo regular del Powerball se vendió en el Garaje Texaco LIYEIM Petroleum, en San Juan.

Estos premios se suman a otros resultados recientes que también dejaron ganadores en la Isla. El pasado miércoles, un boleto acertó un premio de $50,000 mediante la modalidad Double Play, mientras que el lunes otro jugador también obtuvo un premio de $50,000 en el sorteo regular del Powerball.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados, más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.