La Lotería Electrónica de Puerto Rico reveló que el premio de $50,000 del Powerball que cayó en la Isla durante el sorteo de anoche fue vendido en el municipio de Bayamón.

Según una publicación en las redes sociales de la Lotería, el boleto premiado fue producto de una jugada automática realizada en el supermercado Mega Fresh Lomas Verdes, en el referido pueblo.

“¡Felicidades al ganador!”, termina diciendo la publicación.

$50,000 del Powerball caen en Bayamón ( Fotocaptura )

Los números ganadores del sorteo con Doble Play fueron el 3, 11, 20, 31 y 65, con el bolo rojo 5. Además del premio de $50,000, también se registraron en Puerto Rico varios premios de $500.

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Al no surgir un ganador del premio mayor, el bote del sorteo regular del Powerball aumentó a $348 millones, con una opción en efectivo estimada en $157.7 millones. El bote del Doble Play está en $10 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.