Una cajera de Walmart fue arrestada en Florida luego de que presuntamente se quedara con el boleto de lotería ganador perteneciente a un cliente, según reportaron medios locales.

El incidente ocurrió el pasado 14 de junio en el condado de Volusia, cuando un adulto mayor acudió a la tienda para reclamar un boleto valorado en $2,700.

La cajera, identificada como Tameka Hall, de 40 años, presuntamente le indicó al cliente que el premio excedía la cantidad que la tienda podía pagar, por lo que le entregó un recibo con instrucciones para reclamar el premio.

PUBLICIDAD

Ficha de la imputada, Tameka Hall. ( Volusia County Division of Corrections )

Sin embargo, no le devolvió el boleto. Cámaras de seguridad captaron a Hall colocando el boleto en el bolsillo de su uniforme y saliendo de su turno de trabajo, según informó WESH 2 News.

Hall alegó que no se había percatado de que aún tenía el boleto y que, al darse cuenta, lo guardó en su bolsillo porque el cliente ya se había marchado.

El boleto, finalmente, fue recuperado en el vehículo de Hall, quien fue acusada de hurto mayor de propiedad valorada entre $750 y $5,000.

Según los registros de la División Correccional del Condado de Volusia, Hall figura con historial criminal previo relacionado con robos, posesión de drogas, violencia doméstica y fraude.