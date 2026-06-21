La suerte continúa sonriéndole a Puerto Rico. Luego de que el pasado miércoles se registraran varios premios de miles de dólares en la Isla durante el sorteo del Powerball, este Día de los Padres dejó un nuevo ganador de un premio de $100,000.

Según el portal de la Lotería Electrónica, el sorteo celebrado anoche dejó una jugada ganadora de $100,000, además de más de una decena de premios de $200.

Los números ganadores de la noche fueron 16, 20, 44, 48 y 50, con el bolo rojo 15.

Premio de $100,000 del Powerball en Puerto Rico sorteo del 20 de junio de 2026. ( Fotocaptura )

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.