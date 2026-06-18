¡La suerte volvió a sonreírle a Puerto Rico! Y esta vez no fue con uno, sino con tres premios de miles de dólares del Powerball.

Según el portal de la lotería, el sorteo realizado la noche del miércoles dejó dos boletos ganadores de $100,000 en la jugada regular del Powerball y un tercer premio de $50,000 correspondiente al Doble Play.

En el sorteo principal del Powerball, que otorgó los dos premios de $100,000, los números ganadores fueron 3, 26, 49, 53 y 61, con el bolo rojo 12.

Premios del Powerball miércoles, 17 de junio. ( Fotocaptura )

Mientras, en el Doble Play se registró un boleto ganador de $50,000. Los números seleccionados fueron 10, 17, 44, 63 y 67, con el bolo rojo 24.

Premio con jugada de Doble Play en el sorteo del miércoles, 17 de junio de 2026. ( Fotocaptura )

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.