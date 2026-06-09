Un jugador resultó ganador de un premio de $150,000 correspondiente al juego Powerball con Power Play de la Lotería Electrónica, según informó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

El boleto ganador fue adquirido mediante una jugada automática en el establecimiento The Mail Store, ubicado en el municipio de Guaynabo. El premio corresponde al sorteo celebrado el lunes, 8 de junio de 2026, en el que el jugador obtuvo el premio secundario del juego, aumentado gracias a la opción Power Play.

La funcionaria recordó que los jugadores pueden verificar sus boletos ganadores en cualquier terminal autorizado o a través de la aplicación oficial de la Lotería Electrónica.

“Nos alegra continuar entregando premios a jugadores alrededor de toda la Isla. Cada jugada de la Lotería Electrónica también contribuye a respaldar importantes iniciativas y servicios para beneficio del pueblo de Puerto Rico”, expresó Hernández Olivo.

Los juegos de la Lotería Electrónica incluyen Pega 2, Pega 3, Pega 4, Loto Cash, Powerball y juegos instantáneos, disponibles en los terminales autorizados alrededor de Puerto Rico.