La racha de suerte continúa en Puerto Rico. Luego de que la pasada semana se reportaran varios boletos premiados del Powerball en la Isla, este lunes surgió un nuevo ganador de $150,000 tras el más reciente sorteo del popular juego.

Según el portal oficial de Powerball, los números ganadores fueron 3, 24, 34, 43 y 49, mientras que el bolo rojo fue el 20. Además del premio de $150,000; cayeron otros siete premios menores por $300.

Ningún jugador acertó los seis números para llevarse el premio mayor, por lo que el acumulado aumentó a $225 millones. La opción de pago en efectivo está estimada en aproximadamente $100 millones.

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Premio del Powerball en Puerto Rico en el sorteo del 8 de junio de 2026. ( Fotocaptura )

La pasada semana, en Puerto Rico se vendió un premio de $500,000, gracias a una jugada con Doble Play, y otros varios de $50,000.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.