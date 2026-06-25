Por tercer sorteo consecutivo del Powerball, Puerto Rico volvió a resultar agraciado con premios de la popular lotería estadounidense.

Según el portal oficial del Powerball, un premio de $50,000 cayó en la Isla gracias a una jugada de la modalidad Double Play.

Los números ganadores del sorteo fueron el 3, 11, 20, 31 y 65, con el bolo rojo 5. Además del premio de $50,000, también se registraron en Puerto Rico varios premios de $500.

Al no surgir un ganador del premio mayor, el bote del Powerball aumentó a $348 millones. La opción en efectivo fue estimada en $157.7 millones.

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Powerball premio del 24 de junio de 2026 ( Fotocaptura )

El pasado lunes, un premio también dejó $50,000 del Powerball en Puerto Rico. Mientras, el sábado, un boleto ganador dejó un premio de $100,000 en Isabela. Y el miércoles 17 de junio, cayeron en la Islados premios de $100,000 en la jugada regular del Powerball y un tercer premio de $50,000 correspondiente al Doble Play.

El próximo sorteo de Powerball se celebrará el miércoles, cuando miles de jugadores volverán a intentar llevarse el codiciado premio mayor.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.