La suerte sigue sonriendo a Puerto Rico. El sorteo del Powerball celebrado el lunes, 22 de junio, dejó nuevamente un premio de $50,000 en la Isla, según informó la Lotería Electrónica.

De acuerdo con el portal oficial del juego, la jugada ganadora correspondió a la modalidad Double Play. Los números seleccionados fueron 18, 41, 43, 64 y 65, con el bolo rojo 25.

Mientras tanto, nadie acertó los números del premio mayor en el sorteo regular de Powerball, por lo que el acumulado continuó aumentando. El pote para el próximo sorteo asciende a $313 millones, con una opción en efectivo de $141.6 millones.

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Premio del Doble Play del Powerball 22 de junio de 2026 ( Fotocaptura )

El pasado sábado, un boleto ganador dejó un premio de $100,000 en Isabela. Y el miércoles 17 de junio, cayeron en la Isla dos premios de $100,000 en la jugada regular del Powerball y un tercer premio de $50,000 correspondiente al Doble Play.

El próximo sorteo de Powerball se celebrará el miércoles, cuando miles de jugadores volverán a intentar llevarse el codiciado premio mayor.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.