Los premios que dejó el sorteo del Powerball del pasado sábado en Puerto Rico —dos de $50,000 mediante la modalidad Doble Play y uno de $100,000 correspondiente al sorteo regular— fueron vendidos en los municipios de Orocovis, Barranquitas y San Juan.

Según informó la Lotería Electrónica a través de sus redes sociales, una de las dos jugadas ganadoras de $50,000 del Doble Play fue una jugada automática vendida en el Supermercado Selectos de Orocovis. El otro premio de $50,000 se vendió en el Garaje Mobil Tavin Service Station, en Barranquitas.

Mientras, el premio de $100,000 del sorteo regular de Powerball se vendió en el Garaje Texaco LIYEIM Petroleum, en San Juan.

PUBLICIDAD

Premio de $100,000 dónde se vendió en Puerto Rico. ( Fotocaptura )

Como nadie acertó el premio mayor ni en el sorteo regular ni en el Double Play, los botes aumentaron a $346 millones y $10 millones, respectivamente para el sorteo de hoy, lunes.

Estos premios se suman a otros resultados recientes que también dejaron ganadores en la Isla. El pasado miércoles, un boleto acertó un premio de$50,000mediante la modalidadDouble Play, mientras que el lunes otro jugador también obtuvo un premio de$50,000en el sorteo regular del Powerball.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.