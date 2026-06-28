La suerte sigue sonriendo a Puerto Rico. El sorteo del Powerball volvió a dejar ganadores en la Isla, esta vez con un premio de $100,000 y otros tres premios de $50,000, dos de ellos mediante la modalidad Double Play.

Según el portal de la Lotería Electrónica, un premio de $100,000 y otro de $50,000 se obtuvieron en el sorteo regular del Powerball. Los números ganadores fueron 3, 16, 28, 30 y 59, con el bolo rojo 11. Además, otros dos premios de $50,000 se ganaron a través del Double Play, cuyos números ganadores fueron 2, 26, 34, 43 y 45, con el bolo rojo 15.

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Premios en jugada normal del Powerball en Puerto Rico, sábado 27 de junio. ( Fotocaptura )

Además de los premios mayores, también se registraron en Puerto Rico varios premios de $500, $200 y $100 dólares.

Premios en Puerto Rico del Doble Play, sábado 27 de septiembre. ( Fotocaptura )

Como nadie acertó el premio mayor ni en el sorteo regular ni en el Double Play, los botes aumentaron a $346 millones y $10 millones, respectivamente.

Los premios se suman a otros resultados recientes que también dejaron ganadores en la Isla. El pasado miércoles, un boleto acertó un premio de $50,000 mediante la modalidad Double Play, mientras que el lunes otro jugador también obtuvo un premio de $50,000 en el sorteo regular del Powerball.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.