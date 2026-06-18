Tres afortunados ganaron miles de dólares del Powerball, dos de $100,000 en la jugada regular del Powerball y uno de $50,000 correspondiente al Doble Play.

Uno de los de $100,000 en el juego Powerball con Power Play correspondió al sorteo celebrado el miércoles, 17 de junio.

Fue adquirido en el establecimiento Garaje Shell To Go Store, ubicado en Caguas.

Mientras, el segundo juego de Powerball tuvo un ganador por la cantidad de $100,000. La jugada fue manual y vendida en el agente Garaje 76 Eureka, en Río Grande.

En el sorteo principal del Powerball, que otorgó los dos premios de $100,000, los números ganadores fueron 3, 26, 49, 53 y 61, con el bolo rojo 12.

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El tercer premio, de Double Play y con un premio secundario por la cantidad de $50,000, fue automática. Se vendió en el garaje Mobil de la avenida Barbosa, en San Juan.

Los números seleccionados en el Doble Play fueron 10, 17, 44, 63 y 67, con el bolo rojo 24.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.