El boleto premiado con $150,000 en el sorteo del Powerball anoche en Puerto Rico fue vendido en el pueblo de Manatí, donde un afortunado jugador logró triplicar su premio gracias al multiplicador Power Play.

El boleto ganador fue adquirido en el establecimiento Tenderete Sport Bar, en el mencionado municipio, según informó la secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

Los números ganadores del sorteo fueron 1, 25, 38, 44 y 67, con el bolo rojo de 2. El jugador acertó cuatro de los cinco bolos blancos y el bolo rojo, obteniendo un premio de $50,000 que, gracias al multiplicador Power Play de 3X, aumentó a $150,000.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido