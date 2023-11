Royal Caribbean presenta Icon Of The Seas, el crucero más grande del mundo, con un lanzamiento previsto para inicios de 2024. El barco ofrece ocho zonas que incluyen un sector de lujo con ocho suites y más de 40 propuestas de restaurantes.

Icon Of The Seas, una nueva experiencia de viaje

Con un total de 20 cubiertas, Icon Of The Seas ofrece una experiencia de viaje sin precedentes que incluye ocho zonas distintas.

Entre las características más destacadas se encuentra un sector de lujo con ocho suites exclusivas y más de 40 opciones gastronómicas que prometen llevar la experiencia culinaria a un nivel superior.

Además, el crucero ofrece camarotes con capacidad para hasta ocho personas, lo que lo convierte en una opción perfecta para familias o grupos de amigos.

Disponibilidad

Según la página oficial de Royal Caribbean, la disponibilidad para viajes de siete noches es limitada, con pocas plazas disponibles para las fechas de febrero de 2024.

Las opciones se abren para viajar en agosto, septiembre u octubre del mismo año. Los precios comienzan en poco más de $2,000 por persona, con un promedio de alrededor de casi $300 por noche. ¿Dónde zarpará?

Icon Of The Seas zarpará desde el puerto de Miami, Florida, Estados Unidos, ofreciendo itinerarios que pueden incluir destinos caribeños como St. Maarten (Países Bajos), Basseterre (San Cristóbal y Nieves), Islas Vírgenes (Estados Unidos), Roatán (Honduras) y las playas mexicanas de Cozumel y Puerto Costa Maya, así como un día en Las Bahamas.

Sin embargo, las costas y paisajes que recorrerá el crucero podrían no ser la principal atracción, ya que las 20 cubiertas del barco ofrecen una amplia gama de actividades y entretenimiento que harán que ocho días parezcan insuficientes para explorarlo por completo.

En total, más de 5,600 personas, sin contar la tripulación, y la primera cubierta que los huéspedes pueden disfrutar, la cubierta tres, ya cuenta con más de 140 camarotes.

Estas habitaciones varían en tamaño y comodidades, desde las económicas con vistas al interior que rondan los 14 metros cuadrados hasta las lujosas suites con 164 metros cuadrados, balcón y patio. Además, algunas habitaciones incluso cuentan con toboganes para los más pequeños.

Oferta de actividades

La oferta de actividades y espacios a bordo cuentan con karaoke, una pista de hielo con espectáculos diarios, teatros, tiendas, cafeterías, salas de arcade, siete piscinas, una calesita, escape rooms, canchas de baloncesto y fútbol.

En el exterior, los “lugares para aventureros” ofrecen emocionantes juegos de altura y vértigo, mientras que “el parque acuático más grande en alta mar” cuenta con toboganes y mucho más.

La experiencia gastronómica cuenta con más de 40 opciones para elegir en cada cubierta, desde comedores generales con bufé hasta restaurantes temáticos como Lou’s Jazz ‘N Blues o Dueling Pianos, que ofrecen entretenimiento musical.

Cabe destacar que, siguiendo la tradición de evitar el número trece en el mundo turístico, Icon Of The Seas no tiene una cubierta trece, ya que este número se considera de mala suerte y se evita en hoteles y proyectos de gran envergadura en los Estados Unidos.

Últimas pruebas

Este ambicioso proyecto se anunció en 2022 con una promesa de inauguración en 2024. La construcción, que comenzó en abril de 2022, ha involucrado a más de 2,000 especialistas en diseño y construcción naval.

Aunque se han llevado a cabo pruebas exitosas de navegación, se espera una segunda y última prueba en los próximos meses para resolver cuestiones técnicas y garantizar la comodidad de los pasajeros para 2024.