El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico presentó un análisis que integra información del Índice de Costo de Vida (COLI, en inglés) y datos demográficos del Oficina del Censo de Estados Unidos, lo que permite, por primera vez, observar simultáneamente el costo de vida de las áreas metropolitanas de Estados Unidos y la distribución de personas que se identifican como puertorriqueñas en esas regiones.

El análisis reveló un hallazgo clave: gran parte de esta población reside en áreas urbanas donde el costo de vida es más alto que en Puerto Rico, incluyendo algunas de las jurisdicciones más costosas de Estados Unidos, como New York–Newark–Jersey City, que supera en más de un 40% el costo de vida del Área Estadística Metropolitana (MSA, en inglés) de San Juan–Bayamón–Caguas.

Los datos de la tabla 1 muestran que, de los primeros 10 MSA con mayor cantidad de personas identificadas como puertorriqueñas, la mitad (cinco) presentan índices de costo de vida mayor que el MSA de San Juan-Bayamón y Caguas. ( Suministrada )

Un MSA es un área geográfica urbana con una población de al menos 50,000 habitantes y áreas adyacentes debido al desplazamiento por vínculos socio-económicos, explicó el Instituto de Estadísticas en un comunicado de prensa.

El área de New York-Newark-Jersey City NY-NJ Metro presenta la mayor cantidad de personas identificadas como puertorriqueños, seguido por Orlando-Kissimmee-Sanford FL Metro.

El área de New York-Newark-Jersey City NY-NJ Metro presentó un índice de costo de vida 40.9% más alto que San Juan-Bayamón-Caguas, mientras que Orlando-Kissimmee-Sanford FL Metro fue 10.3% más bajo.

Los datos analizados sobre costo de vida provienen de la recopilación de precios realizado durante el tercer trimestre de 2025 en el área de San Juan–Bayamón-Caguas.

Distribución porcentual de la población que se identificó como puertorriqueña en las Áreas Estadísticas Metropolitanas participantes del Índice de Costo de Vida. ( Suministrada )

“Los datos sugieren que New York–Newark–Jersey City ha disminuido en centralidad como área de residencia para la población que se identifica como puertorriqueña, una posible explicación puede ser sus altos costos de vida”, explicó Lanselotte Oliveras Vega, asistente de Proyectos Estadísticos en Demografía y Geografía del Instituto de Estadísticas.

“De las personas que se identifican como puertorriqueñas en Estados Unidos, 5,869,928 residen en un MSA. De este total, cuatro de cada cinco viven en un MSA que forma parte del ejercicio COLI. Las dos áreas metropolitanas con mayor población puertorriqueña son New York–Newark–Jersey City y Orlando–Kissimmee–Sanford, la primera concentra una proporción significativa de la primera ola migratoria, mientras que la segunda concentra las migraciones más recientes", agregó.

Índice de costo de vida y porciento de diferencia en costo comparado con el área de San Juan-Bayamón-Caguas. ( Suministrada )

Más caros los servicios públicos en San Juan–Bayamón–Caguas

Los resultados muestran que, en el tercer trimestre del 2025, el área de San Juan–Bayamón–Caguas presentó un costo de vida 2.2% mayor al promedio de las 290 áreas urbanas participantes. Los servicios públicos (utilidades) son 60.4% más caros que el promedio de las áreas urbanas participantes, ocupando la posición 7.

Una segunda categoría con un costo mayor que el promedio son los artículos de supermercados. Estos se encuentran en la posición 17, colocándolos un 9.5% por encima del promedio de las áreas participantes.

Mientras, es más económico en las categorías de transportación, misceláneos y servicios de salud. En el caso de la vivienda, seis de las 10 áreas presentan índices de costo mayor que el área de San Juan-Bayamón-Caguas.

Índice de costo de vida del área San Juan-Bayamón-Caguas en el tercer trimestre de 2025. ( Suministrada )

“La integración de análisis demográficos y económicos entre las unidades del Instituto fortalece nuestra capacidad para evaluar con mayor precisión las condiciones económicas de los hogares puertorriqueños y generar evidencia empírica sólida sobre los retos contemporáneos que enfrentan en las distintas áreas metropolitanas participantes del estudio”, mencionó por su parte Ronald G. Hernández Maldonado, gerente de Proyectos Estadísticos en Economía del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico participa trimestralmente, junto a organizaciones de alrededor de 300 áreas urbanas de los Estados Unidos, en la recopilación de precios para calcular el COLI. Se utiliza la metodología del Council for Community and Economic Research, una organización profesional sin fines de lucro dedicada a la investigación sobre el desarrollo comunitario y económico.