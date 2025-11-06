El Instituto de Estadísticas dio a conocer los resultados del Índice de Rezago para Puerto Rico, un estudio que ofrece una mirada integral a la situación social y económica de los municipios de Puerto Rico.

Este índice constituye una herramienta de análisis y planificación que busca promover el diálogo, la reflexión y la acción informada en beneficio del desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.

El Índice de Rezago mide un fenómeno multidimensional mediante un dato resumen que permite comparar el desempeño relativo de los municipios en dos dimensiones: movilidad económica y demografía.

En su diseño se consideraron cinco variables principales:

Por ciento de personas bajo el nivel de pobreza

Tasa de desempleo

Por ciento de graduados de escuela secundaria (en población de 18 años o más)

Tasa de dependencia por edad

Mediana de edad

El índice se calculó para dos periodos comparativos: 2014–2018 y 2019–2023, permitiendo observar cambios en puntuaciones y posiciones relativas de los municipios a través del tiempo.

Los valores del índice fluctúan entre 0 y 1, donde una puntuación mayor representa un mayor nivel relativo de rezago.

El análisis revela que 42 municipios mostraron una disminución en su puntuación del Índice de Rezago, lo que sugiere una mejoría relativa en las condiciones que mide el indicador.

De estos, 22 municipios registraron una reducción mayor al 5%. De igual forma, se observan concentraciones de municipios con puntuaciones más altas —indicando mayor rezago relativo— en las regiones centro, sur, suroeste y sureste de Puerto Rico, mientras que varios municipios del área metropolitana y adyacentes reflejaron avances en comparación con el resto del archipiélago.

Los municipios de Culebra, Toa Alta, Gurabo, Juncos, Dorado, Trujillo Alto, Santa Isabel, Canóvanas, Toa Baja y Las Piedras presentaron mejores resultados en su índice relativo en el último periodo analizado (2019-2023).

Mientras, que Maricao, Hormigueros, Guánica, San Germán, Maunabo, Lajas, Rincón, San Sebastián, Vieques y Las Marías fueron los 10 pueblos con los resultados más desfavorables, según se desprende del reporte.

No obstante, el Instituto subraya que el índice es una medida relativa y no absoluta, por lo que los resultados deben analizarse dentro del contexto y utilizarse como base para el desarrollo de análisis más puntuales.

“El valor del índice no está en señalar qué municipio está mejor o peor, sino en ofrecer una base objetiva para el análisis, la planificación y la toma de decisiones. Es una oportunidad para que los alcaldes y funcionarios que participan de la toma de decisiones, conozcan su realidad social y económica y desarrollen estrategias que respondan a las necesidades específicas de sus municipios”, destacó el Dr. Ronald Hernández, gerente de proyectos estadísticos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

Para la elaboración del Índice de Rezago, el Instituto aplicó rigurosos métodos estadísticos —incluyendo análisis factorial exploratorio, normalización y agregación de variables— utilizando datos de los estimados de cinco años de la Encuesta de la Comunidad del U.S. Census Bureau y el Bureau of Labor Statistics.

Según el doctor Hernández, los resultados del estudio evidencian la necesidad de diseñar políticas públicas integrales que atiendan tanto los aspectos económicos como las transformaciones demográficas de Puerto Rico.

“Las mejoras observadas en varios municipios son alentadoras, pero es esencial que los esfuerzos de desarrollo socioeconómico se integren con estrategias para responder a la transición demográfica en curso. Esto incluye fortalecer servicios de salud geriátrica, políticas de cuidado, retención de población joven y planificación urbana adaptada a comunidades longevas”, indicó el Instituto.

El experto reiteró que el Índice de Rezago Municipal “busca fomentar un diálogo basado en evidencia entre los distintos sectores de Puerto Rico. Su propósito es servir como instrumento de planificación y evaluación, que facilite la identificación de áreas de oportunidad y oriente decisiones de inversión, planificación municipal y política pública a nivel central y local”.

El informe completo del Índice de Rezago Municipal está disponible en: www.estadisticas.pr/index.php/en/media/3896