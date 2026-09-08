Cadena de comida rápida estrena franquicia en Puerto Rico
Conoce de cuál se trata y dónde estará en Guaynabo.
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La zona de San Patricio en Guaynabo contará con un nuevo establecimiento de comida especializado en pollo. Se trata de Slim Chickens cuya apertura será este jueves a las 10:30 a.m.
La cadena estadounidense, con más de 300 restaurantes alrededor del mundo, abrirá su primera localidad en Puerto Rico, eligiendo a San Patricio Village, en la avenida González Giusti.
El nuevo restaurante representa una inversión inicial de $1.5 millones y la creación de más de 50 empleos directos, como parte de un plan de expansión que contempla el desarrollo de cinco restaurantes Slim Chickens en la Isla durante los próximos cinco años.
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Tanto San Patricio y SC Puerto Rico Franchise, LLC resaltaron este paso de “continuar incorporando a Puerto Rico marcas con propuestas innovadoras y un gran potencial de crecimiento”.
“Nuestra experiencia de más de 40 años desarrollando y operando franquicias de restaurantes nos ha permitido conocer de cerca el mercado local y las preferencias del consumidor puertorriqueño. Esa experiencia nos brinda una base sólida para introducir una marca como Slim Chickens, con la confianza de que tendrá una excelente acogida. Nos entusiasma comenzar esta nueva etapa en San Patricio y seguir invirtiendo en nuestra Isla mediante la creación de empleos y el desarrollo de nuevos proyectos”, expresó Luis M. Jové, directivo de SC Puerto Rico Franchise, LLC.
Con sede en Fayetteville, Arkansas, Slim Chickens se ha consolidado como una de las cadenas de mayor crecimiento en el segmento fast casual de pollo, con presencia en Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Medio Oriente.
Reconocida por preparar diariamente pollo fresco empanado a mano y cocinado al momento, la marca ha ganado popularidad por sus chicken tenders, alitas, batidas, postres y una selección de 14 salsas exclusivas, ofreciendo una experiencia gastronómica inspirada en la hospitalidad del sur de Estados Unidos.
Como parte de su propuesta, los clientes podrán disfrutar de distintas opciones para ordenar, ya sea en el restaurante, para llevar (carry out), a través del servicio drive-thru o mediante delivery por Uber Eats o DoorDash.
El horario de operaciones será de 10:30 am a 10:00 pm los siete días de la semana.
Adolfo “Tito” González, presidente de Empresas Caparra, por su parte, destacó que la llegada de Slim Chickens continúa fortaleciendo la oferta de San Patricio como un destino para marcas de reconocida trayectoria en el segmento fast casual.
“Nos entusiasma darle la bienvenida a Slim Chickens a San Patricio y que nos hayan escogido para establecer su primer restaurante en Puerto Rico. Continuamos incorporando conceptos innovadores y marcas reconocidas que enriquecen nuestra oferta gastronómica y les brindan a nuestros invitados más razones para visitar y disfrutar de San Patricio. Estamos seguros de que Slim Chickens será una excelente adición a la experiencia que ofrece San Patricio Village”, expresó el ingeniero González.