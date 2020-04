El consumo de cerveza se desplomó en un 40% por la emergencia del coronavirus en la Isla, afirmó hoy el presidente de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers, Alberto De la Cruz.

El empresario señaló que el mismo panorama se refleja en los refrescos que la embotelladora produce.

“Lo que es refresco y cerveza cayó en un 40%. La gente está tomando más vino. Lo que más ha crecido es el vino, ha crecido un 30%, y la gente no está tomando tanta cerveza, porque hay una costumbre de tomar cerveza afuera, no en la casa", aseguró De la Curz en WKAQ 580 AM.

“Claramente, el refresco ha caído porque los restaurantes han parado”, agregó el empresario al informar que el consumo de café se ha disparado en un 17%.

Por otro lado, De la Cruz enfatizó que es tiempo de reactivar la economía del país. Cifras del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos indican que se han recibido más de 173,000 solicitudes de desempleo desde el pasado 16 de marzo.

“No se está hablando de abrir y que todo el mundo vaya a la Placita (de Santurce) y esté afuera. Estamos hablando de abrir de una manera responsable, donde la gente va de su casa al trabajo y del trabajo a su casa”, sostuvo.

El Departamento de Salud informó hoy que 1,378 pruebas han arrojado resultados positivos al coronavirus. Unas 67 personas han fallecido por la enfermedad hasta el momento.

Las personas que se sientan ansiosas por el coronavirus COVID-19, pueden llamar a la Línea PAS de Assmca al 1-800-981-0023. Las que presenten síntomas pueden contactar al Departamento de Salud al 787-999-6202.