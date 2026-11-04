Se acerca la Navidad y con ella sus aromas y sabores que nos invitan a compartir en familia, por lo que Chocolate Cortés decidió añadirle un toque especial a la temporada con el lanzamiento de Cortés Especias. Una deliciosa propuesta que combina el sabor tradicional de su chocolate con tres especias que evocan la calidez y la esencia de las celebraciones navideñas: canela, clavo y nuez moscada.

“En Chocolate Cortés nos entusiasma seguir creando experiencias que conecten con los sabores y las tradiciones que forman parte de nuestra cultura. Cortés Especias es una invitación a compartir, disfrutar y crear nuevos recuerdos alrededor de una taza de chocolate caliente, con ese sabor que nos une y que hace de cada encuentro un momento especial”, expresó Ignacio Javier Cortés, vicepresidente ejecutivo de Chocolate Cortés.

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El empaque viene con 10 pastillas individuales. ( Suministrada )

Práctico para preparar y compartir

Cortés Especias está disponible en un empaque de 10 tabletas, diseñado para facilitar su preparación y disfrute. Cada tableta equivale a una porción individual de chocolate caliente, por lo que resulta fácil preparar una taza para uno mismo o varias para compartir con los invitados.

Esta nueva propuesta se incorpora a los sabores y las tradiciones de la temporada con la versatilidad de disfrutarse, tanto en una taza caliente como directamente de la tableta, convirtiéndose también en una alternativa para quienes desean descubrir una nueva forma de disfrutar el chocolate durante las fiestas.

Cortés Especias ya está disponible en Mr. Special, Pueblo, Amigo, Selectos, Ralph’s, Agranel, Walmart y Farmacias Caridad.