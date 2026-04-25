El aumento en el precio del petróleo ha tenido impacto en otros renglones, como el costo de los boletos aéreos.

Según reseñó El Diario New York, la tarifa promedio de los vuelos internacionales en clase económica subió de $774 antes del inicio del conflicto a unos $998, mientras que en los vuelos nacionales en Estados Unidos, el costo incremento un promedio de $14. Las aerolíneas también han recurrido a otras tácticas, como reducir vuelos y elevar los cargos por equipaje.

Sin embargo, a pesar de estos aumentos, aún es posible ahorrar a la hora de comprar un boleto de avión.

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Estos son algunos consejos para estirar el peso a la hora de comprar un boleto aéreo:

Aprovecha las ofertas

Expertos recomiendan no esperar demasiado si un precio se ajusta a tu presupuesto. De acuerdo con Google Flights, los mejores precios en vuelos domésticos pueden conseguirse entre 23 y 51 días antes del viaje, mientras que en vuelos internacionales se recomienda reservar por lo menos 49 días antes.

“Lo único predecible que puedes hacer es asegurar hoy ese vuelo asequible”, manifestó Katy Nastro, especialista del sitio Going.

Flexibilidad de itinerario

Las fechas, horarios, destino y aerolínea pueden marcar una gran diferencia a la hora de comprar. Volar un domingo es más caro, mientras que el costo es mucho menor martes o miércoles.

Evitar las temporadas pico como verano o viajar en fechas con menos demanda como principios de junio o finales de agosto, también puede marcar la diferencia en el costo.

Destino

El lugar donde aterriza tu vuelo puede marcar una diferencia en el costo del boleto, aún cuando estes viajando al mismo destino.

En términos de costo no es lo mismo viajar a Paris, que a Lyon o Marsella aunque sigue siendo Francia. Otro ejemplo puede ser las ciudades de Rotterdan o Eindhoven en lugar de Ámsterdan

Compra boletos por separado

La creencia generalizada es que comprar un viaje redondo es más económico, pero n siempre es así.

En algunos casos, comprar boletos sencillos de ida y de vuelta puede costar menos, según Lourdes Losada, directora para Américas de Skyscanner. La experta señaló como ejemplo un viaje Los Ángeles-Las Vegas, cuya tarifa ida y vuelta son $50. Sin embargo, los boletos por separado de ida y vuelta cuestan $20 cada uno, lo que representa un ahorro del 20%.

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Tarifa ‘economy regular’ en lugar de ‘basic’

Otro mito generalizado es que la tarifa “basic economy” es un mejor negocio que la “main economy”.

Sin embargo Nastro explicó que algunas aerolíneas ajustan el costo a los clientes que hicieron su reservación en ‘main economy’, si esa tarifa bajo después que compraron.

Un cliente que reservó a un costo de $250 y posteriormente la tarifa bajo a $200, por ejemplo, podría recibir un crédito de $50 para viajes futuros.

Escalas

En vez de un vuelo directo, un vuelo con escalas puede representar hasta un 22% de ahorros, según Google Flights, aunque te expones a cancelaciones o retrasos que puedan afectar tu viaje e itinerario.

Hoteles

El impacto en el tráfico aéreo debido a situaciones como la guerra con Irán, ha provocado que los hoteles y destinos turísticos lancen ofertas agresivas para atraer a los visitantes.

Por ejemplo, recientemente el Luxor Hotel & Casino en Las Vegas lanzó una oferta de dos noches todo incluido por $330 más impuesto. Sally French, de NerdWallet resaltó que el precio regular de ese paquete rebasa los $900.

El secreto para ahorrar

Aun cuando los precios hayan subido, comparar precios, reservar con anticipación y tener flexibilidad siguen siendo la mejor clave para ahorrar al momento de viajar.