A la hora de realizar compras importantes —como un viaje, un electrodoméstico o una reparación del hogar— la forma de pago puede tener un impacto mayor del que muchos consumidores imaginan.

Aunque el uso de tarjetas de débito suele asociarse con un manejo financiero más responsable, expertos advierten que este método puede implicar la pérdida de beneficios significativos en comparación con las tarjetas de crédito.

En términos de precio, no hay diferencia: el costo final de la compra será el mismo. Sin embargo, lo que cambia son las ventajas adicionales que puede obtener el consumidor.

Uno de los principales incentivos del crédito son las recompensas. Muchas tarjetas ofrecen devolución de dinero o acumulación de puntos, beneficios que aumentan conforme el monto de la compra es mayor. Por ejemplo, una tarjeta con 2% de “cashback” puede generar $40 en una compra de $2,000 o hasta $100 en un gasto de $5,000. En contraste, el débito no ofrece ningún tipo de retorno.

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A esto se suman los bonos de bienvenida. Algunas tarjetas de crédito ofrecen incentivos atractivos si se alcanza un nivel de gasto en los primeros meses. En ciertos casos, estos bonos pueden representar cientos de dólares, lo que convierte una compra grande en una oportunidad para maximizar beneficios. Si se paga con débito, ese incentivo simplemente se pierde.

Otro punto clave es la protección al consumidor. Las tarjetas de crédito suelen incluir coberturas por daños o robos durante los primeros meses tras la compra, así como extensiones de garantía del fabricante. Esto puede marcar la diferencia en artículos costosos como computadoras o electrodomésticos.

Además, el crédito ofrece una capa adicional de respaldo en caso de problemas con el producto o el servicio. A través de disputas formales, el banco puede intervenir para proteger al cliente. Con débito, en cambio, el dinero ya salió de la cuenta, lo que deja al consumidor con menos herramientas y mayor dependencia del comercio.

No obstante, especialistas advierten que estas ventajas solo se mantienen si el usuario paga el balance completo cada mes. De lo contrario, los intereses —que pueden superar el 20% anual— pueden eliminar cualquier beneficio obtenido.

En síntesis, si el dinero ya está disponible para cubrir una compra, optar por una tarjeta de crédito puede traducirse en recompensas, mayor seguridad y beneficios adicionales que el débito simplemente no ofrece.