Las altas temperaturas están provocando un aumento en el consumo de energía eléctrica, especialmente por el uso intensivo de sistemas de aire acondicionado y ventilación.

Ante este escenario, expertos advierten que muchas familias podrían enfrentar facturas más elevadas durante los meses más calurosos del año que se extienden desde junio hasta octubre.

Aunque el impacto varía según el país, el clima, las tarifas energéticas y el tipo de vivienda, especialistas coinciden en que el costo de mantener los hogares frescos se ha convertido en una preocupación creciente para millones de personas.

La buena noticia es que pequeños cambios en los hábitos de consumo y el mantenimiento de los equipos pueden generar ahorros significativos sin sacrificar comodidad.

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El aire acondicionado puede convertirse en el principal gasto

Durante las olas de calor, los sistemas de enfriamiento suelen representar una de las mayores fuentes de consumo eléctrico en el hogar. Cuanto mayor es la diferencia entre la temperatura exterior y la interior, más energía necesita utilizar el equipo para mantener los espacios frescos.

Por esta razón, los expertos recomiendan evitar ajustes extremos en el termostato y optar por temperaturas moderadas que permitan reducir el gasto energético.

Además, bajar la temperatura al mínimo no enfría una vivienda más rápido, sino que obliga al sistema a trabajar durante más tiempo y consumir más electricidad.

Pequeños cambios que pueden reducir la factura

Entre las recomendaciones más efectivas para disminuir el consumo energético destacan:

Utilizar ventiladores junto al aire acondicionado. Esto permite mantener una sensación térmica agradable sin necesidad de enfriar tanto el ambiente.

Esto permite mantener una sensación térmica agradable sin necesidad de enfriar tanto el ambiente. Limpiar o reemplazar los filtros regularmente. Los filtros sucios reducen la eficiencia de los equipos y aumentan el consumo de energía.

Los filtros sucios reducen la eficiencia de los equipos y aumentan el consumo de energía. Mantener cerradas las cortinas o persianas durante las horas de mayor radiación solar. Esto ayuda a evitar que el calor entre al hogar.

Esto ayuda a evitar que el calor entre al hogar. Alejar fuentes de calor de los sensores o termostatos. Televisores, lámparas y otros aparatos pueden alterar la lectura de temperatura y hacer que el sistema funcione innecesariamente.

Otro factor importante es la antigüedad de los sistemas de aire acondicionado. Los modelos más viejos suelen consumir considerablemente más energía que los equipos modernos diseñados para maximizar la eficiencia.

Por ello, especialistas señalan que, en algunos casos, reemplazar un aparato obsoleto puede representar una inversión que se recupera con el ahorro acumulado en las facturas de electricidad.

Con temperaturas cada vez más extremas y una demanda creciente de energía, expertos recomiendan adoptar medidas de eficiencia energética desde ahora para evitar sorpresas en el próximo recibo.

Además del beneficio económico, reducir el consumo ayuda a disminuir la presión sobre los sistemas eléctricos y contribuye a un uso más responsable de los recursos energéticos.