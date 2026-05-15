El aumento en precios de alimentos es, ahora, la nueva realidad.

Según reportó El Diario NY, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés) estableció que se elevaron 2.9% en abril. Esto quiere decir que, si había una familia que invertía $800 mensualmente en compra, tiene que aportar $23 adicionales.

Según el Departamento de Agricultura federal (USDA, en inglés) los precios seguirán subiendo durante el año, máxime porque el impacto energético del conflicto en Irán aún no se ha reflejado completamente en los anaqueles.

Pero, no todo está perdido. El Diario NY recomendó varias estrategias para que el bolsillo no se afecte tanto:

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Planificar las comidas antes de ir a la tienda

El USDA estimó que planificar las comidas semanales puede reducir el gasto entre 20% y 30%. Esta medida elimina las compras impulsivas y los ingredientes que nunca se usan. Se identificó que una familia de cuatro miembros evita una visita innecesaria al supermercado, ahorrando así entre $30 y $50 al mes.

Cambia a marcas propias

Las marcas genéricas cuestan entre 20% y 25% menos que sus equivalentes más reconocidas, según Burt Flickinger III, director general de Strategic Resource Group. El valor nutricional tampoco se afecta, pues la nutrióloga Leslie Bonci afirmó en USA Today que las marcas propias “son nutricionalmente equivalentes a las de nombre”. Aplicar este cambio puede traducirse en $60 a $100 de ahorro mensual.

Compra por precio unitario, no por precio total

La mayoría de los supermercados muestran el precio por onza debajo del precio total en el anaquel. Se debería comparar precios entre tiendas antes de salir de casa, pues puede significar un ahorro de $15 y $30 por visita.

Sustituye la carne de res

La carne de res subió 2.7% en abril y acumula un alza de 14.8% en el año, dijo El Diario NY. El pollo bajó 1.1% en el mismo mes y las legumbres, habichuelas, lentejas, garbanzos, aportan proteína de alto valor nutricional a menos de $1.50 por porción.

12 Fotos Estas son las razones de esta tendencia en Estados Unidos y dan recomendaciones para ahorrar.

Elige verduras congeladas sobre frescas

Los vegetales frescos subieron 3.9% en abril y los tomates se dispararon 15.1%, acorde al BLS. Las verduras congeladas mantienen precios más estables. Según Intermountain Health, se cosechan “en su punto óptimo de madurez y congeladas de inmediato”, lo que preserva su concentración de vitaminas y minerales. El cambio puede representar de $10 a $20 de ahorro mensual.

Activa los cupones digitales antes de llegar a la tienda

Hay megatiendas que tienen cupones digitales en sus aplicaciones, como lo puede ser Walmart. De ser elegible en Puerto Rico, aprovecharlo puede garantizar ahorros de $5 a $15, según Pocket Clear.

Verifica si calificas para el PAN

Más de 40 millones de personas en Estados Unidos, y el 68% de los 597,000 hogares en Puerto Rico, reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y Programa de Asistencia Nutricional (PAN), respectivamente. Verificar elegibilidad es gratuito en.gov y puede hacerse en línea o en persona.