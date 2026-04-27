Una resolución dirigida al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y al Departamento de Agricultura fue radicada para que inicien una investigación sobre los aspectos que inciden en el precio de los productos de la canasta básica de alimentos y qye se evalúen alternativas para mitigar los incrementos en costos asociados con los eventos actuales en el Medio Oriente.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, José “Che” Pérez, anunció la radicación de la medida destacando que los aumentos al Índice de Precios del Consumidor registrado en los pasados meses, incluyendo un incremento en la tasa de inflación, de 2% a 2.3% entre enero y febrero de este año, y el evento en el Medio Oriente, son los catalíticos para la nueva revisión.

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El representante José “Che” Pérez destacó el conflicto en Irán como uno de los catalíticos para el alza en los precios. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Desde el 28 de febrero, cuando iniciaron los eventos en el Medio Oriente, hemos observado un aumento en precio de los productos que componen la canasta básica de alimentos lo que ha impactado, directamente, a nuestros consumidores. La canasta básica de alimentos es pieza esencial en los hogares de nuestra gente, pues incluye productos como el pan, leche, quesos, huevos, arroz, carne, frutas y verduras, que se consumen con regularidad. En este momento, la guerra en Irán, sumado a la inflación, ha colocado el costo de la canasta promedio en unos $181 cada mes. El norte de esta investigación que estamos encomendando al DACO es una: evaluar las acciones que se pueden tomar para asistir a nuestra gente a mitigar los altos aumentos en el precio de los artículos de esa canasta”, señaló el representante mediante expresiones escritas.

Reportes de este diario documentan que para el verano de 2023, el costo de la canasta básica de alimentos rondaba los $161 al mes.

Este fin de semana, Primera Hora publicó un reportaje sobre el costo de vida en Estados Unidos que en los próximos meses podría volver a apretar el bolsillo de millones de familias. Proyecciones basadas en el más reciente informe del Índice de Precios al Consumidor apuntan a que, de mantenerse la tendencia actual, un hogar promedio necesitaría hasta $250 adicionales al mes durante el verano de 2026 para cubrir gastos básicos.

Mientras, explica el representante, un reciente informe de la organización PICODI, la cual hace estudios periódicos sobre el tema, encontró que los precios en las carnes, verduras, frutas y pan son los productos cuyo precio ha incrementado, provocando, así, aumentos en el costo promedio de la canasta básica.

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El informe establece, además, que el 83.7% de los productos de la canasta son importados.

“La investigación que estamos pidiendo mediante esta resolución es muy importante ante otra realidad de que los hogares en la Isla destinan alrededor del 12% de su ingreso mensual a la compra de alimentos, incluyendo aquellos en la canasta básica. En el pasado, particularmente en el 2022, el DACO (…) realizó un abarcador estudio sobre los factores que afectan el precio de los productos en la canasta. Igualmente, estaremos solicitando datos de organizaciones del sector privado y grupos que defienden los derechos de los consumidores, entre otros”, concluyó diciendo.

¿Qué contiene nuestra canasta básica?