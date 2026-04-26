El costo de vida en Estados Unidos podría volver a apretar el bolsillo de millones de familias en los próximos meses. Proyecciones basadas en el más reciente informe del Índice de Precios al Consumidor (CPI) apuntan a que, de mantenerse la tendencia actual, un hogar promedio necesitaría hasta $250 adicionales al mes durante el verano de 2026 para cubrir gastos básicos.

16 Fotos El incremento en el precio del combustible y otros costos operacionales ha impactado directamente las tarifas de equipaje en vuelos comerciales.

La inflación anual se situó en torno al 3.3% en marzo en Estados Unidos, su nivel más alto en casi dos años, encendiendo alertas entre economistas. Aunque la cifra está lejos de los picos registrados tras la pandemia, expertos advierten que el comportamiento de los precios en el corto plazo —especialmente en los próximos 90 días— será determinante para el presupuesto familiar.

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Según publican varios medios estadounidenses, entre los principales factores que impulsan este aumento destacan la gasolina, la vivienda, los alimentos y los servicios esenciales. Estos rubros, considerados ineludibles para la mayoría de los hogares, continúan encareciéndose y obligan a las familias —particularmente las hispanas— a ajustar sus hábitos de consumo, recortar gastos no esenciales y reevaluar deudas.

Uno de los golpes más inmediatos proviene del costo de la gasolina. Según el reporte, llenar el tanque resulta casi 19% más caro que hace un año, un aumento que no solo impacta el transporte, sino que también se traslada al precio de bienes y servicios. Para quienes dependen del automóvil a diario, esto implica decisiones difíciles: manejar menos, compartir viajes o sacrificar otros gastos.

En el supermercado, aunque la inflación de alimentos ha mostrado cierta moderación respecto a años anteriores, los precios siguen acumulando aumentos. Comprar comida para el hogar es más costoso que en 2025, mientras que comer fuera se ha encarecido aún más, convirtiéndose en un gasto cada vez menos accesible para muchas familias.

Algunos estimados apuntan que las carnes, azúcar y dulces, bebidas no alcohólicas y algunas verduras frescas aumenten de precio en las próximas semanas.

El gasto en vivienda continúa siendo el más pesado. Los alquileres, impulsados por alta demanda y limitada oferta, siguen absorbiendo una mayor parte del ingreso mensual, especialmente en grandes ciudades. Para algunos hogares, esto se traduce en decisiones como mudarse, compartir vivienda o reducir otros gastos básicos.

A estos incrementos se suman costos menos visibles, pero constantes, como los seguros y los servicios médicos. Las primas han subido debido a mayores gastos en reparaciones, medicamentos y atención especializada, lo que impacta directamente a quienes no cuentan con cobertura completa.

Asimismo, servicios cotidianos como restaurantes, barberías o salones de belleza también reflejan alzas sostenidas, impulsadas por el aumento en salarios y costos operacionales. Aunque estos incrementos pueden parecer menores, acumulados a lo largo del mes representan un peso adicional en el presupuesto.

En conjunto, el panorama apunta a un verano retador para los consumidores. Si bien la inflación no está en niveles históricos, su persistencia en sectores clave mantiene la presión sobre los ingresos, obligando a millones de familias a adaptarse para hacer rendir cada dólar.