El boleto millonario de Powerball que se vendió en Puerto Rico y obtuvo un premio de $2 millones fue vendido en un supermercado de Dorado.

Según informó la Lotería Electrónica de Puerto Rico, el boleto premiado fue vendido en el supermercado SuperMax de Dorado mediante una jugada automática con Power Play.

El boleto acertó cinco de los números de la combinación ganadora. Los números ganadores fueron 17, 21, 29, 42 y 49, mientras que el número del Powerball rojo fue el 18.

Nadie acertó la combinación ganadora, por lo que el premio mayor ascendió a $409 millones para el sorteo de este miércoles.

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Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.