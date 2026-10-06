Viajar con un adulto mayor debe ser una oportunidad ideal para crear recuerdos inolvidables.

Aunque muchas personas asumen que la edad limita la posibilidad de disfrutar plenamente de una aventura, lo cierto es que te permitirá conectar con el mundo desde una nueva mirada.

Y para que sea memorable, estos son los puntos que debes tener en consideración.

1. Planifica con tiempo

Los expertos coinciden en que con una buena preparación los adultos mayores pueden disfrutar de escapadas –tanto locales como internacionales– sin mayores contratiempos.

Más allá de escoger el lugar o reservar el alojamiento, es necesario que tengas en cuenta aspectos relacionados con su salud, movilidad, descanso y ritmo para garantizar una experiencia segura y placentera.

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2. Consulta con el médico

Entre cuatro y seis semanas antes del viaje, el adulto mayor debe visitar a su médico primario, especialmente si padece condiciones crónicas, como hipertensión, diabetes o asma.

“Le ayudará con las vacunas, medicamentos e información sobre el destino”, recomiendan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). “Hablar con el médico sobre sus problemas de salud, itinerario y actividades planeadas le permitirá brindarle consejos y recomendaciones específicas”.

3. Atención a los medicamentos

Pendiente a que empaque, en el equipaje de mano, todos los medicamentos que utiliza, que estén en sus envases originales y que sea la cantidad suficiente para todo el viaje, además de un extra por si hay retrasos, aconsejan los CDC.

También es importante consultar si sus medicamentos están permitidos en el país que visitarán.

Toma nota : Dile que lleve solo los recetados y los que son estrictamente necesarios, especialmente los que no conseguirá en su lugar de destino.

4. Seguro de viaje

Primero, verifica qué cubre su seguro de salud cuando está fuera de su lugar de residencia.

En viajes internacionales, un seguro que incluya asistencia médica, gastos de hospitalización, cirugías, medicamentos, urgencias, evacuación y repatriación puede evitar facturas exorbitantes.

5. Un itinerario realista

Evita las agendas demasiado cargadas, sugiere la organización AARP, que ayuda a los adultos mayores a mejorar su calidad de vida.

Alterna actividades con periodos de descanso para reducir el cansancio y permitir el disfrute.

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Toma nota : No hay que visitar en un solo viaje todos los lugares que te recomiendan las redes sociales. Mejor, enfócate en vivir experiencias cómodamente.

6. Prioriza alojamientos accesibles

Antes de reservar, conviene confirmar si el hotel o el alojamiento cumple con los requerimientos de salud del adulto mayor, como ascensores o duchas accesibles.

Los expertos también concurren en que la localización es primordial. Por ejemplo, quedarse cerca de las paradas del transporte público puede marcar una gran diferencia en la comodidad y seguridad del viaje.

7. Mantenerse saludable

Pendiente a que se tome sus medicamentos al pie de la letra, que se hidrate, se proteja del sol o la lluvia, descanse adecuadamente, que se alimente bien, que tome medidas para proteger su sistema inmunitario y que utilice toallitas antibacterianas, son algunas de las recomendaciones del Consejo Nacional sobre el Envejecimiento (NCOA, en inglés).

Además, en trayectos largos –independientemente si es en avión, tren o por carretera– es importante levantarse periódicamente y caminar para evitar problemas circulatorios.

8. Ropa y calzado adecuado

Si hay un factor determinante que marcará el viaje es el calzado. Es imperativo que lleve zapatos o sandalias cómodas y con suela antideslizante para reducir el riesgo de caídas, una de las principales causas de lesiones entre los adultos mayores.

Asimismo, vestir ropa apropiada para el clima del país que visitarán hará que su travesía sea mucho más placentera.

9. Respetar su ritmo

Cada persona envejece de manera distinta. La AARP invita a escuchar las necesidades del adulto mayor, permitir sus pausas y adaptar las actividades a su energía.

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Es aprender a ir con calma. Eso te dará una nueva perspectiva de la vida y del ser querido con quien viajas.

Lista definitiva para adultos mayores que viajan

Mientras empacas y antes de salir de casa, verifica que llevas todo lo necesario.

La memoria puede fallar, especialmente cuando se está en un estado de estrés o ansiedad, como el que puede causar el salir de tu zona de confort y viajar.

Por eso, aquí tienes un checklist de los artículos e información imprescindible que sí o sí debes llevarte.

□ Medicamentos suficientes

□ Documentos de identidad (pasaporte y tarjeta de identificación)

□ Cartera con dinero (en efectivo o tarjetas)

□ Lista de las medicinas, dosis y horarios

□ Lista de condiciones médicas y alergias

□ Contactos de emergencia

□ Calzado cómodo y ropa adecuada

□ Botella reutilizable

□ Cargador del celular (y convertidor de voltaje, si es necesario)