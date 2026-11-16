Fort Collins, Colorado. Los elevados precios de los boletos de avión y el costo de la gasolina podrían disuadir a algunos estadounidenses de viajar durante el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, esto no será suficiente para provocar cambios significativos en las filas de seguridad de los aeropuertos ni en el tráfico de las carreteras, informó este lunes la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

La federación de clubes automovilísticos pronosticó que 81.5 millones de personas viajarán al menos 50 millas (80 kilómetros) desde sus hogares entre el martes previo al Día de Acción de Gracias y el lunes siguiente al feriado.

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La cifra representa aproximadamente 121,000 viajeros menos que los que se desplazaron dentro de Estados Unidos durante el mismo periodo del año pasado, lo que equivale a una reducción de apenas 0.1%, según la proyección anual de AAA.

De cumplirse el pronóstico, sería la primera disminución en tres años de cifras récord de viajes durante Acción de Gracias, una tendencia que comenzó tras la pandemia del COVID-19, de acuerdo con los cálculos de la organización.

“Después de tres años de cifras récord, el número de viajeros será ligeramente menor, en parte debido al aumento de los costos de viajar este año. Sin embargo, los viajeros apenas notarán la diferencia”, expresó Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel, en un comunicado.

La asociación preparó su pronóstico varias semanas antes de que problemas con las comunicaciones y las señales de radar del sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos provocaran el viernes que la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) ordenara una suspensión nacional de vuelos por más de cuatro horas. La medida ocasionó interrupciones en los vuelos durante el fin de semana.

El secretario de Transportación, Sean Duffy, y el administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijeron que esperaban que el tráfico aéreo se normalizara mucho antes del inicio del movimiento de viajeros por Acción de Gracias.

AAA no considera que la prolongada suspensión de vuelos del viernes tenga un impacto significativo en los viajes durante el feriado, a menos que vuelva a ocurrir un incidente similar, indicó su portavoz Aixa Díaz.

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“Los viajeros son resilientes y, según lo que AAA ha observado en el pasado, se necesita mucho para que las personas desistan de viajar durante los días festivos”, escribió Díaz en un correo electrónico el domingo.

Como en años anteriores, AAA espera que la gran mayoría de los viajeros opte por desplazarse en automóvil en lugar de avión. Mientras tanto, la organización anticipa que los autobuses, trenes y cruceros transportarán, en conjunto, un 4% más de pasajeros que el año pasado.

Los vuelos se encarecen por el aumento del combustible

En noviembre del año pasado, el cierre del Gobierno federal provocó que la FAA ordenara reducir los vuelos en 40 de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos, lo que generó mayor preocupación entre los pasajeros que tenían boletos para la semana de Acción de Gracias.

Sin embargo, quienes no cancelaron sus planes pudieron viajar después de que el Congreso pusiera fin al cierre gubernamental más prolongado de la historia. La FAA levantó la orden de reducción de vuelos 10 días antes del feriado.

Este año, una de las principales preocupaciones es el aumento en los precios del combustible, que se dispararon durante la guerra de Estados Unidos con Irán. La inflación general, que también influyó en las elecciones de medio término celebradas este mes, podría haber llevado a algunos estadounidenses a ser más cautelosos a la hora de viajar lejos de sus hogares para celebrar Acción de Gracias.

Debido a que las aerolíneas estadounidenses están gastando más en combustible para aviones, las tarifas aéreas aumentaron más de un 22% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, según los datos gubernamentales más recientes. Las compañías también incrementaron los cargos por equipaje facturado.

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El grupo de investigación económica de Visa indicó que un análisis de las transacciones con tarjetas de crédito de septiembre reveló una reducción en los gastos relacionados con boletos de avión y viajes para desplazamientos programados entre el 1 de noviembre y el 15 de enero, en comparación con el año anterior.

La disminución se observó en hogares de todos los niveles de ingresos, excepto aquellos que ganan más de $200,000 anuales.

Por su parte, la firma de análisis de aviación Cirium informó que, a finales de octubre, las reservaciones de vuelos para Acción de Gracias estaban un 1.6% por debajo de las registradas el año pasado.

La gasolina podría alcanzar un precio récord

En comparación con el año pasado, los vuelos nacionales de ida y vuelta reservados a través de AAA para el periodo de Acción de Gracias costaban un 17% más, con un promedio de $800 por boleto.

La organización calcula que cerca de seis millones de personas viajarán en avión entre el 24 y el 30 de noviembre, unos 12,000 menos que el año pasado.

Orlando, Fort Lauderdale y Miami, todas en Florida, encabezan la lista de los tres destinos nacionales más populares para viajar en avión durante el feriado, según AAA.

Otras organizaciones han presentado proyecciones diferentes, basadas en los datos que analizaron. La asociación comercial Airlines for America anticipó que las aerolíneas estadounidenses transportarán más pasajeros durante ese mismo periodo de siete días, aunque no especificó si su cálculo incluye los vuelos internacionales.

El grupo señaló que las tarifas aéreas han aumentado de manera mucho más moderada que los precios del combustible para aviones durante este año.

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Aunque los precios de la gasolina han bajado durante la última semana, los conductores pueden esperar pagar más que el año pasado mientras se trasladan hacia sus destinos de Acción de Gracias y regresan a sus hogares, según el pronóstico de AAA.

El domingo, el precio promedio de la gasolina regular era de $3.82 por galón, en comparación con los $3.08 registrados hace un año.

De mantenerse esos precios, la gasolina alcanzaría su costo más alto en un Día de Acción de Gracias. El récord anterior de AAA para esa fecha fue de $3.58 por galón, establecido en 2022.