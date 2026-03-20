Dorado. El centro de distribución y logística de Amazon en Puerto Rico está previsto para iniciar operaciones en agosto próximo, informó el alcalde de Dorado, Aníbal José Torres.

Aunque la construcción del almacén ya culminó, todavía queda por hacer unos trabajos para ensanchar la carretera que dará acceso a los camiones y que constituyen la entrada al lugar desde la autopista José de Diego, en Dorado.

Los detalles los proveyó el alcalde a Primera Hora cuando se le cuestionó la razón por la que Amazon no inició operaciones en noviembre pasado, como se había previsto.

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“Ellos tienen todo el proceso de permisología. Ellos lo cumplieron. Están en la parte de reclutamiento e inicio de operaciones, que ahí les corresponde a ellos”, precisó Torres.

Manifestó que la decisión de retrasar el inicio de operaciones fue de la propia empresa. Pero, expuso que la necesidad de hacer cambios viales han influido en que se comience la operación.

Explicó que “ellos tienen que hacer unas mejoras geométricas en el área de la infraestructura, que comienzan precisamente la semana que viene. Estamos negociando con ellos, porque nos crea una situación de tránsito, que hasta que no la tengamos clara y cómo la vamos a solucionar, pues no pueden empezar esa etapa de construcción, que es básicamente el viraje que está frente al centro comercial Doramar Plaza, ensancharlo. Y a eso va dirigido”.

Informó que esta construcción en la carretera será costeada por la empresa.

Por último, Torres dijo desconocer cuánto dinero generará el municipio de Dorado cuando Amazon inicie sus operaciones en la ciudad.

“No sabemos todavía. Ellos pagaron sus arbitrios de construcción, luego pagarán la patente. Pero, por el impuesto al inventario, hasta que no sepamos cómo va a correr la operación, no tenemos el dato final”, expresó.

Pese a que alegó no tener detalles del ingreso que generará Amazon a las arcas municipales, el alcalde aseguró que la apertura de la empresa en la localidad generará mucha actividad económica.

“Amazon vislumbró a Dorado como alternativa. Lo agradecemos. Va a continuar siendo de desarrollo para nuestro pueblo. Estamos hablando de 100 choferes que van a estar contratando. Así que esos choferes consumen, almuerzan, desayunan en Dorado y esperamos que otras compañías lleguen. Lo que quisiéramos tener es más terreno en Dorado, porque toda la semana nos llaman compañías interesadas en establecerse aquí, pero estamos limitados en ese sentido. Así que Amazon y cualquiera que vea en Dorado como una oportunidad de desarrollo económico, bienvenidos”, puntualizó Torres.