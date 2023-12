El cofundador de Windows logró un patrimonio millonario a lo largo de sus 68 años, pero también supo realizar inversiones y hacer donaciones en distintas áreas.

Uno de los misterios en el ámbito empresarial es cuánto ganan al año, al mes y al día, distintos filántropos internacionales. Uno de ellos es Bill Gates, cofundador de Windows.

Sus ingresos, de acuerdo al listado de ‘Forbes’, sorprendieron a más de uno por el número que obtiene por día, dado que llega a cuadruplicar el ingreso promedio de una persona a lo largo de toda su vida.

Bill Gates: ganancias diarias

Según el listado de ‘Forbes’, se calcula que Bill Gates gana entre $7.6 millones a $11 millones por día. Su patrimonio subió a $117 mil millones, consagrándose como uno de los hombres más ricos del mundo en la actualidad.

Se sabe que su gran fortuna la cosechó gracias a las ganancias que dio la multinacional estadounidense, Microsoft, pero su cofundador tuvo participaciones estratégicas en diversos sectores como tecnología, energía y salud.

Bill Gates, además, realizó inversiones inmobiliarias como Xanadu 2.0 y Rancho Paseana, y creó su propia empresa de inversiones llamada Cascadia Investment.

Cabe destacar que el magnate también decide estratégicamente a qué lugares realiza donaciones a través de la Fundación Bill & Melinda.

Las inversiones y donaciones de Bill Gates

Bill Gates no solo ha amasado una inmensa fortuna, sino que también ha utilizado su riqueza para marcar una diferencia en el mundo. Sus inversiones en tecnología, energía y salud han contribuido al avance de estas áreas, lo que ha tenido un impacto significativo en la sociedad.

Además de sus inversiones empresariales, Gates ha sido un filántropo activo. La Fundación Bill & Melinda, creada junto a su esposa Melinda, ha canalizado miles de millones de dólares hacia proyectos destinados a mejorar la salud global, la educación y la lucha contra la pobreza.

Este enfoque en la filantropía ha llevado a la disminución de su patrimonio neto a lo largo de los años, a medida que dona grandes sumas de dinero para causas benéficas.

El futuro del empleo frente a la inteligencia artificial

En la actualidad, la Inteligencia Artificial, además de sorprender a miles de personas, también intimida a muchos debido a sus capacidades tecnológicas, que podrían reemplazar la función de otras personas.

Ante este potencial escenario, algunos profesionales han encendido las alarmas debido a que sienten que en un futuro no muy lejano la IA podría dejarlos de lado, considerando especialmente que los avances tecnológicos no paran de crecer y que los proyectos ambiciosos no cesan.

Profesiones resistentes a la IA según Bill Gates

En los últimos meses, el avance de la Inteligencia Artificial se robó la atención de todo el mundo, con el surgimiento de bots de conversación como ChatGPT o Bard, que responden cualquier interrogante, ya sea de manera concisa o extensa.

También se revelaron programas que se encargan de la creación de imágenes, modificación de audio y la posibilidad de grabar mensajes supuestamente expresados por personajes famosos o de ficción.

Expertos como Bill Gates decidieron manifestarse sobre este tema y el magnate advirtió que hay algunas profesiones que podrían desaparecer, aunque también mencionó que otras no sufrirían el mismo destino.

Entre los trabajadores que no podrían ser reemplazados por la IA, figuran:

Operarios y trabajadores del sector de la construcción: la naturaleza física y variada de las tareas de construcción hace que sean difíciles de automatizar por completo.

Operarios en la industria alimenticia y de preparación de comidas: la creatividad y la atención a los detalles son cruciales en la gastronomía, lo que hace que estos trabajos sean resistentes a la automatización total.

Mecánicos de automóviles y bicicletas: la reparación de vehículos requiere habilidades técnicas y un conocimiento profundo que no es fácilmente reemplazable por la IA.

Peluqueros: la interacción personal y la creatividad desempeñan un papel importante en esta profesión, lo que la hace menos susceptible a la automatización.

Atletas: la habilidad física y el rendimiento deportivo siguen siendo únicos para los humanos y no pueden ser replicados por la IA.

Extractores de petróleo: las operaciones en plataformas petroleras son peligrosas y complejas, lo que limita la capacidad de la IA para asumir completamente estos trabajos.

Instaladores de electrodomésticos: requieren habilidades técnicas y conocimiento de sistemas que son difíciles de automatizar por completo.

Productores de cárnicos: la elaboración de productos cárnicos implica una mezcla de habilidades técnicas y creatividad que hacen que sea una profesión resistente a la automatización.

Por otro lado, en la lista de las profesiones que podrían perder vigencia en un futuro debido a los avances tecnológicos, se encuentran las carreras de administración, contabilidad, periodismo, literatura y las relaciones públicas. Estas profesiones a menudo involucran tareas que pueden ser automatizadas con el tiempo, lo que plantea desafíos para quienes trabajan en estos campos.