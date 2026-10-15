Los puertorriqueños que reciben beneficios del Seguro Social podrían ver un aumento de entre $43 y $54 mensuales a partir de enero, como resultado del nuevo ajuste por costo de vida (COLA, en inglés) anunciado por la Administración del Seguro Social.

El incremento será de 3.6% y se aplicará a los beneficios de los participantes del programa en Estados Unidos y sus territorios. En Puerto Rico, donde el beneficio mensual promedio se encuentra entre $1,200 y $1,500, el ajuste representaría entre $43.20 y $54 adicionales al mes, dependiendo de la cantidad que recibe cada persona.

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Por ejemplo, una persona que actualmente cobra $1,200 mensuales recibiría unos $43.20 más, para un total aproximado de $1,243.20. En cambio, quien recibe $1,500 pasaría a cobrar cerca de $1,554 mensuales.

El ajuste llega en medio de los aumentos en el costo de la gasolina, la electricidad y los alimentos, gastos que presionan el presupuesto de muchos hogares en la Isla.

¿Cuánto aumentaría el cheque mensual?

El incremento dependerá de la cantidad que recibe cada beneficiario. Estos son algunos ejemplos de cómo se reflejaría el ajuste de 3.6%:

$400 mensuales: aumento de $14.40, para un total de $414.40.

$500 mensuales: aumento de $18, para un total de $518.

$600 mensuales: aumento de $21.60, para un total de $621.60.

$700 mensuales: aumento de $25.20, para un total de $725.20.

$800 mensuales: aumento de $28.80, para un total de $828.80.

$900 mensuales: aumento de $32.40, para un total de $932.40.

$1,000 mensuales: aumento de $36, para un total de $1,036.

$1,100 mensuales: aumento de $39.60, para un total de $1,139.60.

$1,200 mensuales: aumento de $43.20, para un total de $1,243.20.

$1,300 mensuales: aumento de $46.80, para un total de $1,346.80.

$1,400 mensuales: aumento de $50.40, para un total de $1,450.40.

$1,500 mensuales: aumento de $54, para un total de $1,554.

Estas cantidades son estimados calculados a partir del porcentaje anunciado. El ajuste exacto de cada beneficiario dependerá de su beneficio actual y de los cálculos oficiales de la Administración del Seguro Social.

Más de 850,000 beneficiarios en Puerto Rico

Las estadísticas de la Administración del Seguro Social correspondientes a diciembre de 2025 reflejan que aproximadamente 851,795 personas recibían beneficios en Puerto Rico. De ese total, 647,611 tenían 65 años o más.

Los datos desglosan a los beneficiarios en 537,482 trabajadores retirados, 124,379 personas que recibían beneficios por incapacidad, 73,053 viudos u otros familiares, 73,277 cónyuges y 43,604 menores de 18 años.

El comisionado del Seguro Social, Frank J. Bisignano, indicó en un comunicado que el ajuste por costo de vida se aplicará a unos 76 millones de estadounidenses.

El aumento anunciado para el próximo año supera el ajuste de 2.8% aplicado en 2026.

¿Cuándo se conocerá la cantidad exacta?

Los beneficiarios que tengan una cuenta personal de my Social Security podrán consultar su notificación del COLA por internet a partir de finales de noviembre. La agencia también informó que enviará cartas con los detalles del ajuste individual a mediados de diciembre.

El Seguro Social ofrece beneficios por jubilación, incapacidad y a cónyuges y familiares sobrevivientes. El Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), por su parte, no está disponible para los residentes de Puerto Rico bajo las reglas actuales del programa.