La Administración del Seguro Social anunció este miércoles un incremento de los beneficios asociado al ajuste anual por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés).

El aumento será de 3.6% y entrará en vigor a partir del próximo enero.

Se estima que este aumento represente entre $69.84 y $75.02 mensuales para una persona que devenga entre $1,940 y $2,084.

Sin embargo, los boricuas reciben menos de esa cantidad mensual. El beneficio promedio mensual del Seguro Social en Puerto Rico se sitúa entre $1,200 y $1,500. Bajo este rango, el incremento sería de entre $43.20 y $54 mensuales.

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Mira de cuánto pudiese ser el aumento que recibirás en el Seguro Social. ( Captura )

Este es el incremento del COLA más alto que se registra en los pasados 35 años. El de este año 2026 fue de 2.8%.

El ajuste llega en momentos en que los boricuas han estado asediados por aumentos en los costos de la gasolina, la energía eléctrica y el precio de los alimentos.

“El Seguro Social aplicará este ajuste por costo de vida a 76 millones de estadounidenses, brindándoles mayor estabilidad financiera. Bajo la presidencia de Donald J. Trump, el Seguro Social está ofreciendo un servicio mejor, más rápido y de mayor calidad al pueblo estadounidense”, afirmó el comisionado del Seguro Social, Frank J. Bisignano, al dar la noticia mediante comunicado de prensa.

Se explicó que los beneficiarios que tengan una cuenta personal My Social Security podrán consultar en línea su aviso sobre el COLA a partir de finales de noviembre. Mediante carta, la administración notificaría del incremento correspondiente a cada beneficiario a mediados de diciembre.

Este incremento impactará a todas las personas que reciben el Seguro Social en todo Estados Unidos. De estas, aproximadamente, 851,795 personas reciben el beneficio en Puerto Rico, de los cuales 647,611 son adultos mayores de 65 años o más.

Las estadísticas publicadas en la página del Seguro Social para diciembre de 2025 también especifican que los beneficiarios boricuas se dividen en 537,482 empleados retirados, 124,379 por incapacidad, 73,053 viudos o familiares, 73,277 esposos, y 43,604 niños menores de 18 años.

El Seguro Social envía a Puerto Rico $1,045,494 mensuales en este beneficio, añaden las estadísticas.

El Seguro Social representa una fuente de ingresos para la jubilación y cuando no puede trabajar por una discapacidad, según define la propia agencia.

Hay cuatro tipos de beneficios principales del Seguro Social. Estos son por jubilación; para cónyuges y familiares sobrevivientes; el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, sigla en inglés), al cual los residentes en Puerto Rico no tienen derecho, así como el Seguro por Incapacidad del Seguro Social.