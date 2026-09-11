El ajuste por costo de vida para los beneficiarios del Seguro Social para el 2027, podría alcanzar hasta un 3.6%, según proyecciones de AARP, informó CBS News.

Dicho incremento, el mayor desde el 2023, se vería impactado por el aumento significativo del nivel inflacionario durante el mes de agosto, de acuerdo con el más reciente informe sobre el Índice de Precios al Consumidor publicado el miércoles. Hasta el mes pasado, AARP pronosticaba un ajuste de un 3.5% en las pensiones, mientras otros grupos, como La Liga de Ciudadanos Mayores, proyecta un ajuste del 3.5%. Sin embargo, el mes pasado este grupo también estimaba en 3.6% el ajuste al Seguro Social por el aumento en el costo de vida.

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Sin embargo, aun cuando fuese de 3.5% o 3.6%, el ajuste podría no significar mucho para los millones de beneficiarios para los que ese mecanismo representa la única herramienta para enfrentarse al aumento en los costos de alimentos, cuidado médico y otros renglones. “Independientemente de si el anuncio resulta ser ligeramente superior o inferior a nuestra predicción, es probable que las personas mayores terminen decepcionadas a largo plazo”, indicó Shannon Benton, directora ejecutiva de The Senior Citizens League. “La realidad es que los estadounidenses mayores distribuyen sus presupuestos de forma diferente a quienes aún forman parte de la fuerza laboral, por lo que la inflación les afecta de manera distinta, explicó.

Y es que el beneficiario de seguro social promedio recibía una pensión de $2,071 mensuales, según cifras de la propia Administración del Seguro Social, lo que representaría un aumento de apenas $75, si el ajuste por el aumento en el costo de vida alcanza el 3.6%, o $2146 mensuales.

¿Cuándo se conocerá el ajuste por aumento en el costo de vida?

La Administración de Seguro Social dará a conocer a los beneficiarios el monto del ajuste por inflación durante el mes de octubre. Dicho calculo se computa con los datos sobre el índice inflacionario durante los meses de julio, agosto y septiembre. El informe sobre el Índice de Precios al Consumidor del mes de septiembre se publicará el 14 de octubre y ese mismo día, el Seguro Social revelará el ajuste por aumento en el costo de vida.

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El pasado mes, el Índice de Precios al Consumidor reflejó un aumento de 3.4% en comparación con el año interior y por encima de las proyecciones de los economistas, debido al alza en el costo del combustible, pero, ese informe no refleja el aumento en el costo de energía tras el incremento en los pecios de combustible diésel que alcanzaron un récord histórico esta semana.

Los economistas temen que el aumento en el precio del diésel, utilizado por camiones y trenes que transportan las mercancías, se refleje en los precios de los productos de consumo. Mientras tanto, el ajuste por aumento en el costo de vida sigue siendo objeto de críticas por muchos expertos, que entienden que su impacto no va a la par con el impacto del aumento inflacionario en los bolsillos e los adultos mayores.

Por ejemplo, en el 2006, el ajuste por aumento en el costo de vida del Seguro Social fue de un 2.8%, pero el índice inflacionario supero esa tasa durante todos los meses del año, excepto enero.