El presidente Donald Trump hizo una nueva promesa de campaña: entregar $5,000 a cada ciudadano adulto si el Partido Republicano gana las elecciones de medio término y mantiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.

La promesa la hizo durante la convención de medio término que el Partido Republicano celebra en el American Airlines Center, en Dallas, Texas, la primera que realiza en su historia y que busca impulsar las candidaturas de varios aspirantes a ambas cámaras legislativas.

“Esta es mi promesa: si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, ambos...emitiré un dividendo de US$ 5,000 a cada ciudadano adulto de Estados Unidos de América”, precisó el presidente durante la noche de ayer, la primera de dos jornadas que celebran los republicanos.

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El mandatario, no obstante, no ofreció detalles sobre cómo emitiría el pago, si ocurriría inmediatamente después de las elecciones o cuándo comenzaría a distribuirse.

Esta no es la primera vez que Trump promete enviar dinero directamente a los ciudadanos. En noviembre de 2025, el presidente prometió, a través de uno de sus acostumbrados mensajes publicados en su red social Truth Social, enviar un cheque directo de $2,000 a cada ciudadano con fondos provenientes de los aranceles que él mismo impuso y que han tornado artículos y alimentos más costosos.

“¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo... Se pagará un dividendo de al menos 2000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas con altos ingresos!) a todo el mundo”, dijo entonces.

Hasta el momento, esa promesa no se ha cumplido.

La convención republicana comenzó ayer y se extiende hasta hoy, jueves. El presidente Trump y el vicepresidente JD Vance participan del evento que se celebra en Texas, uno de los estados donde los republicanos enfrentan una de sus contiendas más reñidas por el Senado. Allí se enfrentan el republicano Ken Paxton, actual fiscal general de Texas, y el demócrata James Talarico.