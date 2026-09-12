Los beneficiarios del Seguro Social podrían recibir un aumento de entre 3.5% y 3.6% en sus pagos mensuales en 2027, de acuerdo con las proyecciones más recientes sobre el ajuste por costo de vida, conocido como COLA.

La cifra todavía no es oficial, pero las estimaciones permiten tener una idea de cuánto podría aumentar el cheque mensual de millones de jubilados y otros beneficiarios.

AARP proyecta actualmente un COLA de 3.5%, mientras que The Senior Citizens League calcula que el incremento podría alcanzar 3.6%.

¿Cuánto aumentaría el cheque del Seguro Social?

El impacto dependerá del beneficio que recibe cada persona.

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La Administración del Seguro Social informó que el beneficio mensual promedio de un trabajador jubilado es de aproximadamente $2,071 en 2026, después del aumento de 2.8% aplicado este año.

Si ese beneficio promedio aumenta 3.5% en 2027, el incremento sería de aproximadamente $72.49 al mes, llevando el pago a unos $2,143.49.

Si finalmente el COLA alcanza 3.6%, el aumento sería de aproximadamente $74.56 mensuales, para un beneficio de unos $2,145.56.

Pero quienes reciben beneficios menores también verían un aumento, aunque en cantidades más reducidas.

Una persona que actualmente recibe $500 mensuales tendría un aumento de aproximadamente $17.50 a $18 al mes, dependiendo de si el COLA termina siendo de 3.5% o 3.6%.

En el caso de una persona que recibe $750 mensuales, el incremento sería de aproximadamente $26.25 a $27 al mes.

Para quienes reciben $1,000 mensuales, el aumento sería de aproximadamente $35 a $36 al mes.

El aumento todavía no está decidido

Aunque las proyecciones ya permiten hacer estos cálculos, el COLA oficial para 2027 todavía no se conoce.

El ajuste se calcula utilizando los datos del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Administrativos, conocido como CPI-W, correspondientes a julio, agosto y septiembre.

La Administración del Seguro Social anunciará el COLA de 2027 en octubre, después de que se publiquen los datos de inflación correspondientes a septiembre. AARP señala que el anuncio está previsto para el 14 de octubre.

El aumento comenzará a reflejarse en los pagos de los beneficiarios a partir de enero de 2027.

¿Por qué las proyecciones cambiaron?

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Las estimaciones han variado a medida que se conocen nuevos datos sobre la inflación.

A mediados de agosto, AARP redujo su proyección de 3.6% a 3.5%, mientras que The Senior Citizens League estimó un aumento de 3.6%. Un mes antes, este último grupo calculaba un incremento mayor.

La razón es que el COLA no se determina simplemente tomando la tasa general de inflación de un mes. La fórmula utiliza específicamente el comportamiento del CPI-W durante el tercer trimestre.

Por eso, el dato de inflación de septiembre será el último elemento necesario para determinar el porcentaje definitivo.

¿Será suficiente el aumento para los jubilados?

Aunque un incremento de 3.5% o 3.6% representaría más dinero cada mes, grupos que representan a adultos mayores advierten que el aumento no necesariamente refleja cómo la inflación afecta sus presupuestos.

Los jubilados suelen destinar una proporción importante de sus ingresos a categorías como alimentos, vivienda, energía y atención médica, cuyos precios pueden comportarse de manera diferente al indicador utilizado para calcular el COLA.

AARP ha señalado que muchos adultos mayores dependen del Seguro Social como una de sus principales fuentes de ingresos protegidos contra la inflación.

Por eso, un aumento de alrededor de $75 mensuales puede parecer significativo sobre el papel, pero su impacto real dependerá de cuánto hayan aumentado los gastos de cada beneficiario.

¿Será el mayor aumento desde 2023?

De concretarse un COLA de entre 3.5% y 3.6%, el aumento sería superior al 2.8% aplicado en 2026, pero quedaría por debajo de los ajustes registrados durante los años de inflación más elevada.

El COLA de 2026 fue de 2.8%, mientras que el de 2025 fue de 2.5%.

La cifra proyectada para 2027 representaría, por tanto, una aceleración respecto a los dos años anteriores y sería el mayor aumento desde 2023, cuando el COLA alcanzó 8.7%.

Aun así, el aumento proyectado estaría muy por debajo del registrado en 2023, cuando la inflación era considerablemente más elevada.