Aprovechando los pocos meses que les quedan como senadores, el demócrata Dick Durbin y el republicano Bill Cassidy se han propuesto salvar a decenas de millones de beneficiarios de la Seguridad Social de un recorte previsto del 22 % en sus prestaciones, que entrará en vigor dentro de tan solo seis años.

Se trata de una de las iniciativas políticas más arriesgadas que puede emprender un miembro del Congreso, por lo que resulta revelador que la iniciativa la lideren dos legisladores que tienen poco que perder en esta etapa de sus carreras.

«Llevamos seis años, ocho años con esto. Es increíble el tiempo que llevo en esto», dijo Cassidy. «Pero Durbin se me acercó y me dijo: “Bill, pronto voy a dejar el Senado. Tenemos que intentarlo”».

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Su propuesta para garantizar la solvencia de la Seguridad Social es una de las pocas que se han presentado formalmente en esta legislatura. Ninguna ha tenido gran repercusión, pero es un comienzo, ya que cada vez son más los legisladores que se pronuncian sobre un problema al que probablemente se enfrentarán tanto el grupo de senadores elegidos este otoño como el próximo presidente. Sin duda, la presión para que se adopten medidas irá en aumento a medida que se acerque el año 2032.

Un proyecto de ley del Senado pretende garantizar la solvencia de la Seguridad Social durante 50 años

La medida que defienden Durbin, senador demócrata por Illinois, y Cassidy, senador republicano por Luisiana, no impondría un resultado concreto, sino que establecería un proceso para que el Congreso adopte medidas. Prevé que la Junta Asesora de la Seguridad Social, de carácter bipartidista, recabe la opinión de la ciudadanía y presente al Congreso un proyecto de ley que garantice la solvencia del fondo fiduciario de jubilación del programa durante al menos 50 años.

A continuación, el proyecto de ley resultante sería presentado por los líderes de la mayoría del Senado y de la Cámara de Representantes. Si estos no quisieran apoyarlo, cualquier diputado podría patrocinarlo. Posteriormente, se remitiría a las dos comisiones con competencia en materia de Seguridad Social: la Comisión de Finanzas del Senado y la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

Ambas comisiones tendrían la oportunidad de debatir el proyecto de ley y enmendarlo si así lo desean. De no ser así, el proyecto de ley original redactado por el consejo asesor se incluiría en los calendarios del Senado y de la Cámara de Diputados para su tramitación. Los legisladores podrían presentar propuestas alternativas, y las votaciones finales tendrían lugar tras 100 horas de debate. Para su aprobación se requeriría una mayoría de tres quintos en el Senado, compuesto por 100 miembros, y una mayoría simple en la Cámara de Representantes, compuesta por 435 miembros.

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Aunque el proyecto de ley no propone una solución para sanear la Seguridad Social, sus promotores han tenido dificultades para conseguir apoyos. Cassidy expresó su exasperación en un reciente discurso en el pleno.

«Para algunas personas, nunca es el momento adecuado para abordar las cuestiones sociales», afirmó Cassidy. «No molestéis al Congreso. No quieren someterse a una votación difícil. Aunque esa votación solo sirva para poner en marcha un proceso».

La AARP se ha pronunciado en contra del proyecto de ley, alegando que esta iniciativa equivale a «acelerar» los cambios en la Seguridad Social mediante un proceso que limita el tipo de enmiendas que se pueden presentar y establece plazos de procedimiento arbitrarios.

Otro proyecto de ley propone la creación de un fondo de inversión para personas mayores

Por otra parte, Cassidy ha presentado una propuesta junto con el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, en la que se propone la creación de un fondo de 1,5 billones de dólares que se invertiría en acciones y otros activos de mayor riesgo a lo largo de 75 años.

El capital inicial sería financiado por el Departamento del Tesoro mediante un endeudamiento adicional. Al cabo de 75 años, los activos del fondo se utilizarían para reembolsar al Tesoro tanto el capital inicial como la deuda que se habría contraído a lo largo de esos años para mantener los pagos de la Seguridad Social —que actualmente se estiman en unos 26,6 billones de dólares—.

Cassidy prevé que dicho fondo de inversión generaría ingresos suficientes para cubrir aproximadamente dos tercios de esos 26,6 billones de dólares de deuda, lo que significa que aún serían necesarias otras medidas, como aumentar los impuestos sobre las nóminas o recortar las prestaciones, para cubrir por completo el déficit. No obstante, esos aumentos de impuestos o recortes de prestaciones serían menores de lo que serían necesarios sin el fondo de inversión.

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«La ventaja del “Fondo para salvar a nuestros mayores” es que alivia tu lucha política», afirmó Cassidy.

Las agencias de control de la deuda están preocupadas.

El Comité para un Presupuesto Federal Responsable afirmó que «se trata de una apuesta peligrosa, financiada con deuda, que conllevaría enormes riesgos y costes».

Hay quienes proponen eliminar el límite máximo del impuesto sobre las nóminas

Los senadores Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, y Bernie Moreno, republicano por Ohio, no suelen ponerse de acuerdo en casi nada, pero han unido fuerzas para pedir que se elimine el límite máximo del impuesto sobre las nóminas de la Seguridad Social.

Actualmente, el impuesto sobre las nóminas que financia la Seguridad Social se aplica a unos ingresos máximos de 184,500 dólares. Esto significa que la mayoría de las personas pagan cotizaciones a la Seguridad Social sobre la totalidad de sus ingresos, pero no así las personas con mayores ingresos.

«¿Por qué una enfermera de clase media tiene que destinar una parte mayor de su sueldo que un abogado corporativo adinerado?», escribieron los dos senadores en The New York Times.

Sin embargo, aunque ambos prometieron presentar próximamente un proyecto de ley al respecto, aún no lo han presentado. Algunos grupos conservadores se han opuesto firmemente a la idea, alegando que el aumento de los impuestos provocaría una reducción de los salarios y una disminución de los puestos de trabajo en las empresas que intentaran compensar la carga fiscal adicional.

La eliminación del techo generaría más de 3,2 billones de dólares para el fondo fiduciario a lo largo de una década, según la Fundación Peter G. Peterson, una organización no partidista dedicada a la supervisión de la deuda.

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Otros han pedido que se elimine el límite máximo, pero solo por encima de un umbral de ingresos determinado. Por ejemplo, un proyecto de ley presentado por el senador Sheldon Whitehouse, demócrata por Rhode Island, y el diputado Brendan Boyle, demócrata por Pensilvania, aplicaría el impuesto sobre las nóminas a los ingresos superiores a 400 000 dólares. El proyecto de ley obligaría a quienes ganen más de 400 000 dólares a contribuir en mayor medida a Medicare.

Otros piden que se elimine el límite máximo y se aumenten las prestaciones

Los progresistas de la Cámara de Diputados y del Senado han presentado un proyecto de ley que elevaría el límite máximo del impuesto sobre las nóminas para que abarque todos los ingresos superiores a 250,000 dólares, incluidas las plusvalías y los dividendos, y aumentaría el impuesto que deben pagar las personas con altos ingresos por las ganancias obtenidas de sus inversiones.

El proyecto de ley aumentaría las prestaciones de los beneficiarios de la Seguridad Social en unos 2.400 dólares al año y elevaría el ajuste anual por el coste de la vida. La iniciativa está liderada por el senador Bernie Sanders, independiente por Vermont, y la diputada Val Hoyle, demócrata por Oregón. La versión de la Cámara de Representantes cuenta con 39 copatrocinadores, todos ellos demócratas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.