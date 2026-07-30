Los beneficiarios del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán su pago correspondiente a agosto un día antes de lo habitual, ya que el depósito será emitido este viernes, 31 de julio, debido a un ajuste en el calendario del Seguro Social.

Según el calendario oficial del Seguro Social, los pagos del SSI se emiten normalmente el primer día de cada mes. Sin embargo, como el 1 de agosto cae sábado, la agencia adelantará el depósito al 31 de julio. Tras ese cambio, el próximo pago para los beneficiarios del programa está programado para el 1 de septiembre.

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Calendario de pagos para julio de 2026 del Seguro Social y el Seguro Social Suplementario. ( Fotocaptura )

Los residentes de Puerto Rico no son elegibles para el programa SSI debido a una determinación del Congreso de Estados Unidos que, en 2022, fue ratificada por el Tribunal Supremo federal. La decisión contó únicamente con el voto disidente de la jueza puertorriqueña, Sonia Sotomayor.

Esto significa que los puertorriqueños que residen en cualquiera de los 50 estados o en el Distrito de Columbia pueden recibir los beneficios del SSI si cumplen con los requisitos, mientras que quienes viven en Puerto Rico permanecen excluidos del programa.

En cambio, los residentes de Puerto Rico que reciben beneficios del Seguro Social continúan según la fecha de nacimiento del beneficiario. Para agosto, el calendario de pagos en la Isla es el siguiente: