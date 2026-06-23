Millones de trabajadores y jubilados en Estados Unidos podrían enfrentar modificaciones importantes en sus finanzas durante los próximos años debido a cambios relacionados con el Seguro Social y Medicare.

Las nuevas disposiciones abarcan desde la edad para recibir beneficios completos y las reglas para quienes continúan trabajando después de retirarse, hasta aumentos en costos médicos y la incertidumbre sobre futuros ajustes en los pagos mensuales.

Expertos señalan que mantenerse informado sobre estas medidas será fundamental para quienes dependen del Seguro Social como una de sus principales fuentes de ingresos durante la jubilación.

Nuevas reglas para quienes trabajan y reciben beneficios

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Las personas que comenzaron a cobrar el Seguro Social antes de alcanzar la edad plena de jubilación deberán prestar especial atención a los límites de ingresos establecidos por la Administración del Seguro Social (SSA).

Si los ingresos provenientes del empleo superan los topes permitidos, una parte de los beneficios podría ser retenida temporalmente. La medida afecta principalmente a quienes se retiraron anticipadamente, pero continúan trabajando a tiempo completo o parcial.

La edad para recibir el beneficio completo ya es de 67 años

Otro de los cambios que continúa tomando efecto es el aumento gradual de la edad plena de jubilación.

Para los nacidos en 1960 o después, la edad para recibir el 100% de los beneficios es de 67 años. Aunque sigue siendo posible solicitar el Seguro Social desde los 62 años, hacerlo antes implica una reducción permanente en el monto mensual recibido.

Por ello, especialistas recomiendan analizar cuidadosamente cuándo comenzar a reclamar los beneficios.

Medicare será más costoso

Los beneficiarios de Medicare Parte B también enfrentarán aumentos en las primas mensuales y en los deducibles anuales.

Esto significa que parte de cualquier incremento futuro en los pagos del Seguro Social podría verse compensado por mayores gastos relacionados con servicios médicos y atención de salud.

Expectativa por el próximo ajuste anual

La Administración del Seguro Social aún no ha anunciado el ajuste por costo de vida (COLA) correspondiente a 2027.

No obstante, algunas proyecciones apuntan a que el aumento podría rondar el 4.7%, una cifra superior a la registrada en varios años recientes.

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El porcentaje definitivo dependerá del comportamiento de la inflación y se dará a conocer oficialmente en octubre de 2026.

Persisten las preocupaciones sobre las finanzas del programa

Más allá de los cambios inmediatos, continúa el debate sobre la estabilidad financiera del Seguro Social a largo plazo.

Diversos análisis advierten que, si el Congreso no aprueba medidas para fortalecer el fondo fiduciario, el programa podría enfrentar limitaciones en las próximas décadas.

Aunque esto no implica la desaparición de los beneficios, expertos sostienen que será necesario adoptar soluciones para garantizar la sostenibilidad del sistema para futuras generaciones.

Recomiendan planificar con anticipación

Ante este panorama, especialistas aconsejan a trabajadores y jubilados revisar sus estrategias de retiro, mantenerse informados sobre las reglas vigentes y considerar cómo factores como la edad de jubilación, los ingresos laborales y los costos médicos podrían afectar sus finanzas en los próximos años.