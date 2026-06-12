Millones de trabajadores y jubilados en Estados Unidos podrían enfrentar recortes en sus beneficios del Seguro Social durante la próxima década si el Congreso no toma medidas para fortalecer las finanzas del programa.

El más reciente informe de los fideicomisarios del Seguro Social reveló que el Fondo de Seguro de Vejez y Sobrevivientes (OASI, por sus siglas en inglés), encargado de financiar la mayoría de los pagos a jubilados, podría agotar sus reservas para finales de 2032.

La nueva proyección adelanta en un año la fecha estimada en el informe anterior, aumentando la preocupación sobre la estabilidad a largo plazo del sistema.

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Aunque los beneficiarios actuales continuarán recibiendo sus pagos normalmente, el informe advierte que, una vez se agoten las reservas, los ingresos que reciba el programa mediante contribuciones sobre nómina solo serían suficientes para cubrir aproximadamente el 78% de los beneficios programados.

¿Qué significaría para los jubilados?

De mantenerse las reglas actuales y sin una reforma legislativa, el Seguro Social tendría que ajustar los pagos para alinearlos con los ingresos disponibles.

En términos prácticos, una persona que espere recibir $1,500 mensuales podría ver reducido su cheque a cerca de $1,170. Del mismo modo, una pareja que proyecte ingresos combinados de $3,000 al mes podría terminar recibiendo alrededor de $2,340.

Los expertos aclaran que el Seguro Social no desaparecerá, pero sí existe el riesgo de reducciones automáticas en los beneficios si no se aprueban cambios antes de que se agoten las reservas.

Medicare también enfrenta presión financiera

El informe también analiza la situación financiera de Medicare. Aunque el panorama es menos preocupante que el del Seguro Social, el fondo que financia la Parte A de Medicare —que cubre hospitalizaciones y ciertos servicios especializados— podría enfrentar dificultades para cubrir el total de sus obligaciones a partir de 2033.

De ocurrir, el programa continuaría operando, pero con recursos limitados para sufragar todos los costos médicos cubiertos actualmente.

Para millones de adultos mayores, especialmente aquellos que dependen tanto del Seguro Social como de Medicare, el escenario representa una doble preocupación: ingresos más bajos y gastos médicos potencialmente más altos.

¿Por qué se acelera el agotamiento del fondo?

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Los analistas atribuyen el deterioro de las finanzas del programa a varios factores demográficos y económicos.

Entre ellos destaca la jubilación masiva de la generación del “baby boom”, que ha incrementado significativamente el número de beneficiarios. Al mismo tiempo, la cantidad de trabajadores activos que aportan al sistema crece a un ritmo menor debido a cambios demográficos, tasas de natalidad más bajas y variaciones en los patrones migratorios.

A esto se suman factores económicos que han afectado la recaudación de impuestos sobre nómina, principal fuente de ingresos del programa.

Qué pueden hacer los trabajadores desde ahora

Aunque la solución definitiva depende de una acción del Congreso, especialistas en planificación financiera recomiendan a los trabajadores tomar medidas para reducir su dependencia exclusiva del Seguro Social durante la jubilación.

Entre las estrategias sugeridas se encuentran retrasar la edad de retiro para aumentar el beneficio mensual, fortalecer los ahorros personales mediante cuentas de retiro como los planes 401(k) o IRA, y revisar periódicamente el historial de cotizaciones registrado ante la Administración del Seguro Social.

Los expertos también recomiendan verificar que todos los años trabajados hayan sido correctamente reportados, ya que errores en el historial laboral pueden traducirse en beneficios menores al momento de la jubilación.

Mientras continúa el debate en Washington sobre cómo garantizar la viabilidad del programa, millones de estadounidenses observan con atención las advertencias sobre uno de los pilares más importantes de la seguridad económica durante el retiro.