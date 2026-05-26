Millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos podrían recibir un aumento en sus pagos mensuales el próximo año, según las proyecciones más recientes del ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el posible incremento también estaría ligado a una mayor presión inflacionaria que continúa afectando el costo de bienes y servicios esenciales.

De acuerdo con estimaciones actualizadas por la Liga de Ciudadanos Mayores, el COLA podría ubicarse cerca de un 3.9%, por encima de proyecciones anteriores que lo situaban entre 2% y 3%.

De concretarse ese escenario, el beneficiario promedio vería un aumento aproximado de unos $80 mensuales, elevando el pago promedio de $2,071 a poco más de $2,150 al mes.

PUBLICIDAD

Aunque el ajuste puede representar un alivio para jubilados y otros beneficiarios, economistas advierten que un incremento más alto en el COLA suele reflejar también un aumento en el costo de vida, lo que reduce parte del impacto positivo del alza.

El COLA se calcula cada año con base en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W), que mide la variación de precios en bienes y servicios esenciales. En los últimos meses, ese índice ha mostrado aumentos impulsados principalmente por rubros de alto consumo en los hogares.

Los adultos mayores, en particular, suelen verse más afectados por la inflación debido a que destinan una mayor proporción de sus ingresos a necesidades básicas como alimentos, vivienda y medicamentos.

No obstante, la cifra final del ajuste aún no está definida. La Administración del Seguro Social anunciará oficialmente el COLA una vez complete el análisis de los datos de inflación correspondientes al periodo establecido, por lo que el porcentaje todavía podría variar.

Expertos también señalan que un aumento más alto en los beneficios podría tener implicaciones para la estabilidad financiera del programa, que enfrenta retos de sostenibilidad a largo plazo debido al crecimiento de los costos y la presión sobre sus fondos.

Por ahora, el posible aumento permanece en fase de proyección, a la espera del anuncio oficial que determinará cuánto cambiarán realmente los cheques de los beneficiarios.